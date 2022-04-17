Giresunspor'da mali kriz var, Beşiktaş'ta 6 isim maç kadrosunda yok! Öne çıkan iddaa tercihi...

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GİRESUNSPOR

Geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor'u deplasmanda yenerek onları alt lige yolcu eden Giresunspor, 32 hafta sonunda 39 puanla 16. sırada yer alıyor ve hala matematiksel olarak kümede kalmayı garantileyebilmiş değil.

Takımda ciddi bir para krizi mevcut!

Son 5 lig maçına kaptan olarak çıkan Senegalli stoper Mamadou Diarra sözleşmesini tek taraflı feshedip kentten ayrıldı. Daha önce benzer süreç, Joey Pelupessy ve Joe Champness için de yaşanmıştı.

Antalyaspor yenilgisi sonrası rakip takım taraftarlarıyla tribünde eğlendiği anlar ortaya çıkan Souleymane Doukara da milli maç arasında kadro dışı bırakılmıştı.

Diarra'nın gidişi sonrası Alexis Perez'in yanında Sergen Piçinciol'un oynaması bekleniyor. Orta alandaki "Traore & Flavio" ikilisi ve önlerindeki Chiquinho değişmeyecektir.

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Kanatlardaki 2 formaya 4 aday (Diabate, Shapi, Muhammed, Sergio); merkez forvet oynamak için ise 2 isim (Umut Nayir, Balde) kendi içinde çekişiyor. Tercihler maç saatinde netleşecek.

BEŞİKTAŞ

Valerien Ismael göreve geldikten sonra 2 maça çıkıp 4 puan toplayan Beşiktaş, Giresun deplasmanına 6 ismi götürmedi.

Mert Günok sakatlığı, Welinton cezası nedeniyle; Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal, Gökhan Töre ve Kerem Kalafat hoca kararıyla "evde" bırakıldı...

Welinton'un yokluğunda Ismael'in 3'lü savunmayı "Necip, Vida, Montero" şeklinde oluşturması bekleniyor.

Geri kalan bölgelerde ise radikal değişiklikler olmayacaktır...

Sağ kanatta Valentin Rosier, sol kanatta Rıdvan Yılmaz oynayacak. Orta alanın merkezinde "Josef & Can Bozdoğan" izleyeceğiz.

Hücumun bir kanadında Rachid Ghezzal, merkezinde Michy Batshuayi, ters kanatta Alex Teixeira forma giyecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Giresunspor'un evinde oynadığı son 5 lig maçının tamamı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

- Beşiktaş'ın ligdeki son 6 maçının tamamında "karşılıklı gol" izledik. (6 maç - 21 gol)

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%51'lik kesim siyah-beyazlı ekibin Giresun'dan 3 puanla dönen taraf olacağını düşünüyor...

%6'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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