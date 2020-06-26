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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.06.2020 - 10:39,Son Güncelleme:

Giresunspor'da koronavirüs testleri temiz çıktı

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Giresunspor'da koronavirüs testleri temiz çıktı
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TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığı bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, ligin 30. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynanacak karşılaşma öncesi oyuncular, teknik heyet ve kulüp personeline dün koronavirüs testi yapıldığı belirtildi.



Açıklamada, Giresun İl Sağlık Müdürlüğü katkılarıyla yapılan "Kovid-19 PCR" test sonuçlarında herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığı kaydedildi.

Giresunsporda koronavirüs testleri temiz çıktı

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