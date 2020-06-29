Giresunspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, ligin 31. haftasında Bursaspor ile oynayacak karşılaşma öncesi A takım oyuncuları, teknik heyet ve kulüp personeline Giresun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Covid-19 PCR testi uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, test sonuçlarında herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığı kaydedildi.

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