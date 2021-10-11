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Giresunspor'da hedef üst üste galibiyetler

#Giresunspor#Hakan Keleş#Süper Lig
Giresunsporda hedef üst üste galibiyetler

Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, puan cetvelinde üst sıralara tırmanmak istediklerini söyledi.

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Keleş, AA muhabirine, lige çok iyi hazırlanamamaları ve fikstür dezavantajı nedeniyle ilk haftalarda problemler yaşadıklarını belirtti.

Gün geçtikçe oturan bir oyun ve günden güne artan bir uyum yakaladıklarını dile getiren Keleş, son oynadıkları Göztepe maçıyla da bunu taçlandırdıklarını ifade etti.

Keleş, ilk 5 hafta gol atamamalarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Ben bunu şöyle yorumluyorum; pozisyonlarımız var, VAR'dan dönen golümüz var, penaltılarımız var, bu dönemde bir şeyleri ofansif olarak oturtmak zor. Rakiplerimiz de defansif olarak güçlülerdi ama pozisyona da girmemiş değiliz. Ligin en fazla pozisyona giren takımları arasındayız. Sadece bitirmede problemimiz vardı. Transferde de ilk etapta defansif oyuncularımızı almıştık, ofansif oyuncuları transfer etmekte biraz zorlanmıştık. Ondan dolayı ofansif oyuncuların da geç katılımı bize sıkıntı oluşturdu ama sonunda aşmasını da bildik tabii ki."

Ligde hiçbir maçta kötü oynamadıklarını kaydeden Keleş, "Günden güne artan bir oyunumuz vardı, taraftarımız bize güveniyordu, çok destek vardı. Yönetimimiz, başkanımız, inanılmaz bir destek vardı, takımın gelişimini de görüyorlardı, bize inanıyorlardı. Beraber uyum içerisinde çalışıyoruz. Sonuçlarını da almaya başladık, inşallah iyi sonuçlar almaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Keleş, Göztepe maçının kendileri için moral olduğuna işaret ederek, "Önümüzde Çaykur Rizespor maçı var. Kayserispor maçında müthiş bir iç saha performansı göstermiştik, bu karşılaşmada da böyle bir performans gösterip serimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Giresunspor'un kümede kalıp kalmayacağı yönünde yapılan değerlendirmelere değinen Keleş, "Bu çok erken, ilk haftalarda yeni çıkmış bir takımın, takım olgusu olmadan, bu tip şeylere varmak çok kötü bir şey. Ben bu konuda anlayış gösterilmesi gerektiğini düşünüyordum ama birden kamuoyu oluştu, ama biz onları yanıltmak için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

- "Oyuncularımız inanılmaz bir çalışma performansı gösteriyor"

Hakan Keleş, kendilerine güvendiklerini vurgulayarak, "Oyuncularımız inanılmaz bir çalışma performansı gösteriyor, gelişeceğiz, daha iyi olmaya çalışıyoruz. Biz kalıcı olmak istiyoruz. Kulübümüzün düzgün adımlar atması için uğraşıyoruz. İyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Göztepe galibiyetinin ardından Çaykur Rizespor karşısında da galip gelip üst sıralara tırmanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Lige kötü başladıkları için ekstra puanlara ihtiyaçları olduğunun altını çizen Keleş, "Fikstürün avantajı bize dönüyor. Ligin ilk yarısında kalan maçlarda iç sahada galip gelip deplasmanda da puanlar alarak 20 puanın üzerine çıkarsak bizim için iyi olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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#Giresunspor#Hakan Keleş#Süper Lig