Giresunspor'da hedef 3 puan

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
2022’de asgari ücret kaç lira olacak İşte ağır basan senaryo2022’de asgari ücret kaç lira olacak? İşte ağır basan senaryo#Asgari Ücret
Aşısız kuyruğu Fotoğraf bir günde değiştiAşısız kuyruğu! Fotoğraf bir günde değişti#COVID-19
Mert Hakandan Milli Takım ve Galatasaray sözleri Stefan Kuntza mesaj...Mert Hakan'dan Milli Takım ve Galatasaray sözleri! Stefan Kuntz'a mesaj...#Mert Hakan Yandaş
Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladıSon dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı#Merkez Bankası
Kurtulmuştan asgari ücret açıklamasıKurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması#AK PARTİ
Yüz yüze eğitimde dikkat çeken 18 soru... Bakanlık rehberi güncellediYüz yüze eğitimde dikkat çeken 18 soru... Bakanlık rehberi güncelledi#Koronavirüs
Kayıp Müslüme için seferberlik Korkutan ihtimalKayıp Müslüme için seferberlik! Korkutan ihtimal#Müslüme Yağal
Bakan Özer, yeni nesil gazetecileri yetiştirecek medya lisesi çalışmalarını yerinde incelediBakan Özer, yeni nesil gazetecileri yetiştirecek medya lisesi çalışmalarını yerinde inceledi#Bakan Özer
Koronayı bilen Bill Gates tarih verdi... Dünya bu sözleri konuşuyorKoronayı bilen Bill Gates tarih verdi... Dünya bu sözleri konuşuyor#Bill Gates
Maske tartışmasında kesin sonuç İlk kez kanıtlandı...Maske tartışmasında kesin sonuç! İlk kez kanıtlandı...#Koronavirüs
Başınıza gelebilir Otomobili olan herkesi ilgilendiriyorBaşınıza gelebilir! Otomobili olan herkesi ilgilendiriyor#Trafik Cezası
Neden yıllarca beklediğini anlattı: Tacizi kabullenmek de anlatmak da kolay değilNeden yıllarca beklediğini anlattı: Tacizi kabullenmek de anlatmak da kolay değil! #Natalie Wood
A Milli Takıma 4 sürpriz isim Ligi kasıp kavuruyorA Milli Takım'a 4 sürpriz isim! Ligi kasıp kavuruyor#Dünya Kupası
Paristeki nikaha katılmamıştı...Anne Tatlutuğdan bebeğe ilk yorumParis'teki nikaha katılmamıştı...Anne Tatlutuğ'dan bebeğe ilk yorum#Nurten Tatlıtuğ
İstiklaldeki bir simge tarihe karışıyor İşte Lebonun hikayesi...İstiklal'deki bir simge tarihe karışıyor! İşte Lebon'un hikayesi...#İstiklal Caddesi
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Giresunspor'da hedef 3 puan

#Hakan Keleş#Giresunspor#Anadolu Kulüpleri
Giresunsporda hedef 3 puan

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü oynayacakları Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçını kazanmak istediklerini belirtti.

Haberin Devamı

Keleş, yaptığı yazılı açıklamada, rakip Yeni Malatyaspor ile 6 puanlık bir mücadeleye çıkacaklarını belirtti.

Ligde her maçın ayrı bir zorluk derecesi olduğunu vurgulayan Keleş, "Biz iç sahada fire vermemek adına bu maçı kazanmak istiyoruz. Rakibimizi yendiğimiz takdirde onun üstünde yer alacağız. Takımımızın moral ve motivasyonu yerinde. Bu maçı kazanacak güce ve inanca sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

İç sahada alacakları galibiyetle Beşiktaş deplasmanına daha moralli gideceklerinin altını çizen Keleş, "Giresunspor, Süper Lig'deki farkını ortaya koymaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Hakan Keleş, taraftarlardan tribünleri doldurması ve takımlarına destek vermelerini isteyerek, şunları kaydetti:

"Taraftarlarımız her fırsatta yanımızdalar. İç sahada bizleri hiç yalnız bırakmıyorlar. Tribünleri dolduracak olan taraftarlarımızın desteğiyle saha avantajımızı da kullanarak, Yeni Malatyaspor'u puansız göndermek istiyoruz. Biz hazırız, yeter ki taraftarlarımız tribünleri doldursun."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Haberin Devamı

Ezeli rekabette Fenerbahçe ve Galatasaray 394. kez karşı karşıya gelecek...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hakan Keleş#Giresunspor#Anadolu Kulüpleri

BAKMADAN GEÇME!

Avrupada aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor Sonuç: Aşı kuyrukları

Avrupa'da aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor! Sonuç: Aşı kuyrukları

#COVID-19
Yıllar sonra gelen itiraf: Beni Acun Ilıcalı ikna etti

Yıllar sonra gelen itiraf: Beni Acun Ilıcalı ikna etti!

#Nez
2022’de asgari ücret kaç lira olacak İşte ağır basan senaryo

2022’de asgari ücret kaç lira olacak? İşte ağır basan senaryo

#Asgari Ücret