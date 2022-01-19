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Giresunspor'da Hakan Keleş'ten Trabzonspor sonrası Okan Kocuk'a övgü!

#Giresunspor#Hakan Keleş#Okan Kocuk
Giresunsporda Hakan Keleşten Trabzonspor sonrası Okan Kocuka övgü

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, maç sonunda kaleci Okan Kocuk'a övgülerde bulundu.

İşte Hakan Keleş'in açıklamaları;

Bizim için önemli bir puandı. Zor deplasman, puan almak zor. Birçok eksiğimiz vardı. Sıkıntılar çektik oyuna müdahalede. Öne geçtik. Biraz koruma içgüdüsü, biraz baskı ve sonuçta 1 puanla ayrıldık, kazanabilirdik de... Savunma kısmı iyiydi ama hücuma iyi çıkamadık. 1 puan sevindirici.

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OKAN KOCUK İNANILMAZ

Okan Kocuk'un inanılmaz penaltı istatistikleri var. İnanılmaz yetenekli. Ben futbolculuk hayatımda 1 maçta 2 penaltı kurtaran kaleciye denk gelmedim. Ancak, bundan sonra Okan olduğu müddetçe olur

OYUNU ÇİRKİNLEŞTİRMEDİK

Kadro kalitesi olarak çok iyi bir kadro sahip Trabzonspor, her mevkide. Girenle çıkanla inanılmaz bir kadrosu var Trabzonspor'un. Maç öncesinde orta sahada eksiğim var. Orta sahada Trabzonspor çok iyi oyunculara sahip. Bunlara biraz önlem aldık. Savunmada iyiydik ama oyuna müdahale edemediğimiz için sıkıntı çektik. Oyuncularım müthiş mücadele ettiler. Oyunu çirkinleştirmedik. 3 puan istedik ama 1 puan aldık

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#Giresunspor#Hakan Keleş#Okan Kocuk

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