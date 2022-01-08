Giresunspor'da Hakan Keleş'ten Okan Kocuk açıklaması! "Takımda kalacak"

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Oyuncularının gereken mücadeleyi sahada verdiğini söyleyen Hakan Keleş, "İyi başladık maça ama bundan daha iyi oyunlarımız vardı. Eksiklerimiz vardı. Kazandığımız için mutluyuz. Golden sonra oyun mücadeleye döndü. Oyuncularım da ellerinden gelen mücadeleyi gösterdiler. Bu 3 puan müthiş oldu." dedi.

"G.SARAY'IN OKAN KOCUK TALEBİ YOK"

Galatasaray'ın kaleci Okan Kocuk için bir talebinin olmadığını belirten Keleş, "Takımda eksikleri tespit ettik, biliyoruz. Transferi açınca gerekli takviyeleri yapacağız. Okan Kocuk bizde kalacak. Galatasaray öyle bir talepte bulunmadı. Devam edeceğiz." şeklinde konuştu.