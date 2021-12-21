Giresunspor'da Hakan Keleş'ten Okan Kocuk açıklaması! 'Galatasaray'dan gelen...'

Haberin Devamı

Süper Lig’in 18. haftasında Başakşehir’e konuk olan ve sahadan 3-1’lik mağlubiyetle ayrılan Giresunspor’da Teknik Direktör Hakan Keleş maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Galibiyet için sahaya çıktıklarını ancak buna karşın bekledikleri sonucu alamadıklarını söyleyen Hakan Keleş, “Kaybettiğimiz için üzgünüz. İlk yarıda golü bulduk ve dengeyi sağladık. Ama oyunun genelinde iyi oynadığımızı düşünmüyorum. Başakşehir kadro derinliği açısından bizden daha iyi bir takım ve bugün iyi de oynadılar. 9 günde 3. maçımızı oynadığımız için biraz sıkıntılar çektik. Önümüzde Hatay maçımız var, ona hazırlanacağız. İstediğimiz oyunu oynayamadık ve kazandığımız topları değerlendiremedik. Kaybettiğimiz için üzgünüm, Başakşehir’i tebrik ediyorum” dedi.



“Okan Kocuk konusunda bize gelen bir şey yok”

Başakşehir’in iyi futbol oynadığını söyleyen Hakan Keleş, “Önde de bastık ama çok etkili olamadık, iyi çıktılar. Geride karşıladığımızda da kazandığımız topları iyi kullanamadık ve baskı yedik. Kadro derinliği konusunda çok iyi bir takım değiliz. Ama devre arasında takviye yapmak istiyoruz” dedi.

Haberin Devamı

Son olarak Muslera’nın sakatlığı sonrasında Galatasaray’ın geri çağırmak istediği iddia edilen Okan Kocuk hakkında konuşan Keleş, “Okan konusunda ben de bazı şeyler duyuyorum ama bize gelen bir şey yok. Şu anda bizim oyuncumuz ve öyle de kalmasını isterim. Giderse de yerine hazırlıklarımızı yapacağız, yerine başka oyuncu alırız” diyerek sözlerini tamamladı.

Erdinç Sözer: Trabzon'a galibiyet için gideceğiz

Başakşehir’de Yardımcı Antrenör Erdinç Sözer maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Bekledikleri bir maç olduğunu söyleyen Sözer, “Rakip çok disiplinli ve organize bir takım. Güzel bir başlangıç yaptık. 1-0 öne geçtik ama sonrasında bir anlık boşlukta kornerden gol yedik. Devreden sonra daha farklı şekilde sahaya çıktık. Daha istekli ve direkt gole giden bir takım oldu sahada. Takım çok güzel bir reaksiyon gösterdi. İstediğimiz galibiyeti aldık. Her zaman böyle oynamamız lazım. Bu bizim oyunumuz. Takımı tebrik ediyorum” dedi.

Hafta sonundaki Trabzonspor maçına da değinen Sözer, “Biz puan farkına bakmıyoruz, kendi oyunumuza bakıyoruz. Güzel bir duruma geldik ve Trabzon’a gideceğiz. Yılın son maçı olacak bizim için. Elimizden geleni vermek istiyoruz. Bence çok güzel ve iddialı bir maç olacak. Kendi oyunumuzu ve oyun felsefemizi sahaya yansıtmak isteriz. Hedefimiz maçtan 3 puanla ayrılmak” diyerek sözlerini tamamladı.