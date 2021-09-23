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Giresunspor'da Hakan Keleş'ten Fenerbahçe maçı sonrası flaş Cüneyt Çakır yorumu!

#Giresunspor#Hakan Keleş#Cüneyt Çakır
Giresunsporda Hakan Keleşten Fenerbahçe maçı sonrası flaş Cüneyt Çakır yorumu

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Hakan Keleş'in açıklamaları;

Oyun olarak iyiydik, pozisyonlar da var ama 2-0, bireysel bir hata. Son dakikalara kadar iyi mücadele ettik, oyuncular iyi performans sergiledi, beraberlik kazanabilirdik, penaltıyı gole çevirsek galip de gelebilirdik.

SONUCU ALAMADIK

Zorlu periyot bitti, bundan sonra direkt rakiplerimiz olan takımlarla oynayacağız. İyi oynadık, sonucu alamadık, sonucu alacağımız günler de gelecek

SÖYLEYECEK ŞEY BULAMIYORUM

Cüneyt Çakır'a söyleyecek bir şey bulamıyorum, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en iyi hakemlerinden biri. Bilerek hata yaptığını düşünmüyorum, maçta biz başka görebiliyoruz.

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#Giresunspor#Hakan Keleş#Cüneyt Çakır