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Futbol
Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA)
Haber Giriş: 01.06.2021 - 10:58 | Son Güncelleme:

Giresunspor'da Hakan Keleş'in önceliği Süper Lig’de kalmak! Fenerbahçe'den Nabil Dirar gündemde...

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Giresunspor'da Hakan Keleş'in önceliği Süper Lig’de kalmak! Fenerbahçe'den Nabil Dirar gündemde...

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Yeni sezonda güçlü bir kadro kurabilmek için yoğun bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Başkanımız ile birlikte iyi bir koordinasyonda çalışıyoruz" dedi. Geçtiğimiz sezonun 2’nci yarısını Club Brugge takımında kiralık olarak geçiren Fenerbahçeli oyuncu Nabil Dirar gündemde...

44 yıl aranın ardından Süper Lig’e yükselerek yılların özlemini sona erdiren Giresunspor'da transfer çalışmalarını kulüp başkanı Hakan Karaahmet ile birlikte sürdüren teknik direktör Hakan Keleş, yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek istedikleri ve bu yönde çalıştıklarını söyledi.

Keleş, "Yeni sezonda güçlü bir kadro kurabilmek için yoğun bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Başkanımız ile birlikte hemen her gün irtibat halindeyiz ve iyi bir koordinasyonda çalışıyoruz. Planlı ve programlı bir şekilde hareket ediyoruz. İç transferde görüşmelerimiz sürüyor. Dış transferler ile ilgili de takibimizde olan oyuncular var. Burada da bir liste oluşturacağım. Süper Ligden de 3-4 yerli oyuncu transfer etmek istiyoruz. Şuan için kesin olarak anlaştık diyebileceğimiz bir oyuncumuz yok. Her türlü seçeneği titizlikle yürütüyoruz" diye konuştu.

Giresunsporda Hakan Keleşin önceliği Süper Lig’de kalmak Fenerbahçeden Nabil Dirar gündemde...


"ÖNCELİK LİGDE KALMAK"

Giresunspor'un ilk sezondaki hedefinin ligde kalmak olduğunu vurgulayan Keleş, "Önceliğimiz ligde kalmak. Sezon içerisinde güçlü, ne istediğini bilen, kararlı ve hırslı bir takım oluşturmamız gerekiyor. Bunun için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Giresunsporda Hakan Keleşin önceliği Süper Lig’de kalmak Fenerbahçeden Nabil Dirar gündemde...


FENERBAHÇELİ NABİL DİRAR GÜNDEMDE

Bu arada Giresunspor yönetiminin, geçtiğimiz sezonun 2’nci yarısını Club Brugge takımında kiralık olarak geçiren Fenerbahçeli oyuncu Nabil Dirar, Gençlerbirliği'nden Sefa Yılmaz ve Kasımpaşa'dan kaleci Ramazan Köse ile yaptığı görüşmelerin olumlu geçtiği belirtildi.

Giresunsporda Hakan Keleşin önceliği Süper Lig’de kalmak Fenerbahçeden Nabil Dirar gündemde...

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