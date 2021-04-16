Giresunspor'da gözler Adana Demirspor maçında! Süper Lig'de dört hafta kaldı

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, hafta sonu oynayacakları Adana Demirspor maçını kazandıkları takdirde birçok şeyin bitirmiş olacaklarını belirterek, “Hedefimize çok yaklaştık. Bunu hep birlikte başaracağız” dedi.

Ligin son 4 haftasına girilirken en yakın rakipleriyle aralarındaki puan farkının 5 olduğunu hatırlatan Keleş, bu farkı lig sonuna kadar korumak istediklerini ifade etti. Son haftalarda çok önemli galibiyetler aldıklarını ve alınan bu puanların kendileri için önemli olduğuna dikkat çeken Keleş, “Çocukların istek ve arzuları muhteşemdi. Tüm oyuncularımı gösterdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

TEK DÜŞÜNCEMİZ DEMİR MAÇI

Keleş ligin 31´inci haftasında deplasmanda takipçileri Adana Demirspor ile oynayacakları karşılaşmanın çok önemli olduğunu ve kazandıkları takdirde birçok şeyi bitirmiş olacaklarına işaret ederek, şunları kaydetti: “Hak ettiğimiz bir şampiyonluk var. İnşallah onu da almayı başaracağız. Sezon başından bu yana hedeflediğimiz bir gerçek var o da bu şehrin 44 yıllık hasretine son vermek. İnanıyorum ki bu yolun sonunda da hedefe ulaşan taraf biz olacağız. Buna olan inancım tam.”

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