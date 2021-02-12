MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri Giresunspor'da bir futbolcu koronavirüse yakalandı
GeriFutbol Giresunspor'da bir futbolcu koronavirüse yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 12.02.2021 - 16:24 | Son Güncelleme:

Giresunspor'da bir futbolcu koronavirüse yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Giresunspor'da bir futbolcu koronavirüse yakalandı
Abone Ol google-news

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Beypiliç Boluspor maçına yönelik yapılan rutin olarak yapılan testler sonucunda bir futbolcuda Kovid-19'a rastlanıldığı belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Sağlık Bakanlığının ilgili tedavi ve izolasyon protokolü titizlikle uygulandığı aktarılan açıklamada, gerekli tedbirler alınarak tedavi süreçlerinin başlatıldığı kaydedildi.

Giresunsporda bir futbolcu koronavirüse yakalandı

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle