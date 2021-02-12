Giresunspor'da bir futbolcu koronavirüse yakalandı

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Beypiliç Boluspor maçına yönelik yapılan rutin olarak yapılan testler sonucunda bir futbolcuda Kovid-19'a rastlanıldığı belirtildi.



Türkiye Futbol Federasyonu ve Sağlık Bakanlığının ilgili tedavi ve izolasyon protokolü titizlikle uygulandığı aktarılan açıklamada, gerekli tedbirler alınarak tedavi süreçlerinin başlatıldığı kaydedildi.

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