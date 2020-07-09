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GeriFutbol Giresunspor'da 6 as futbolcuya izin! Son 2 haftaya girilirken...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.07.2020 - 15:49,Son Güncelleme:

Giresunspor'da 6 as futbolcuya izin! Son 2 haftaya girilirken...

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Giresunspor'da 6 as futbolcuya izin! Son 2 haftaya girilirken...
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TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da 6 futbolcuya ligin geri kalan süresi için izin verildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, ligde son 2 haftaya girilirken takımın herhangi bir iddiasının bulunmadığı belirtilerek, "Futbolcularımızdan gelen talep doğrultusunda yönetim kurulumuzun onayıyla kalan son 2 haftada oyuncularımıza maç başı ücret ödememek için Ahmet Kesim, Ahmet İlhan Özek, Adriano Facchini, Muhammed Bayır, Numan Çürüksu ve Özgür Can Özcan'a ligin geri kalanı için izin verilmiştir." denildi. 

Giresunspor bu hafta sonu Altınordu ile oynadıktan sonra sezonu Altay maçıyla sonlandıracak. 

 

Giresunsporda 6 as futbolcuya izin Son 2 haftaya girilirken...

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