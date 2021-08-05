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Futbol
Haber Giriş: 05.08.2021 - 00:13 | Son Güncelleme:

Giresunspor'a Adana Demirspor'dan transfer! 2+1 yıllık...

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Giresunspor'a Adana Demirspor'dan transfer! 2+1 yıllık...

Süper Lig’in yeni ekiplerinden GZT Giresunspor, Adana Demirspor’dan orta saha oyuncusu Hamidou Traore ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor, Adana Demirspor'dan Malili futbolcu Hamidou Traore'yi transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Hamidou Traore ile 2 1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Kendisine Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." denildi.

Öte yandan, Trabzonspor'dan sezon sonuna kadar kiralanan Brezilyalı futbolcu Flavio Medeiros Da Silva ile ilgili de açıklamada bulunularak, "Kendisine Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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