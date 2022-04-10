Giresunspor'a 1-0 yenilen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu!

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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Giresunspor'u konuk etti.

Rakibini 1-0 mağlup eden Giresunspor, kritik bir 3 puan kazandı.

Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golü, 23. dakikada Hamidou Traore kaydetti.

Sahasında aldığı bu mağlubiyetle Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, bitime 6 hafta kala Süper Lig'den düşen ilk takım oldu.

Bu sonuçla Giresunspor, puanını 39'a yükseltti. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise 20 puanla son sırada kaldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



9. dakikada Yeni Malatyaspor’un rakip yarı sahada geliştirdiği atakta topu alan Mustafa’nın ceza alanı dışından çektiği sert şutu kaleci Okan iki hamlede kontrol edebildi.

15. dakikada Hafez’in kullandığı serbest vuruşta kale önünde topa yükselen Gameli’nin kafa vuruşunda top üst direkten az farkla auta çıktı.

23. dakikada Chiquinho’nun sol kanattan kullandığı köşe atışında kaleci Ertaç’ın yumruklayarak uzaklaştırmak istediği top Traore’nin önünde kaldı. Bu oyuncunun şutu ağlarla buluştu. 0-1

42. dakikada sağ kanattan atağa çıkan Yeni Malatyaspor’da Campi’nin ortasıyla topla buluşan Dicko’nun ceza yayının gerisinden çektiği sert şut az farkla auta çıktı.

44. dakikada sol kanattan Diabate’nin yerden pasında ceza sahası içinde Suleymanov’un dokunduğu top az farkla auta çıktı.

45. dakikada kontra atağa çıkan Yeni Malatyaspor’da Dicko’nun pasıyla topu önüne alan Mustafa’nın sağ ayağıyla çektiği sert şu üst direğe çarparak kale çizgisinin üzerine düştü.

İkinci yarı

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73. dakikada Umut’un sağ kanattan ceza alanına yolladığı pasta topla buluşan Serginho’nun yakın mesafeden şutu top direğin sağından auta çıktı.

74. dakikada kontratağa çıkan Yeni Malatyaspor’da ceza alanı dışında topla buluşan Tetteh’in uzak mesafeden çektiği sert şutu kaleci Okan son anda kornere çeldi.

75. dakikada Yeni Malatyaspor’un sağ kanattan kullandığı korner atışında Tetteh’in kafayla kale önüne indirdiği top defansa çarpıp kaleye giderken kaleci Okan son anda topu tokatlayarak uzaklaştırdı.



Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Yasin Kol xx, Osman Gökhan Bilir xx, Cemil Tunç xx

Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Philip x, Campi x, Kenan x (Muhammed dk. 86 ?), Karim Hafez x, Azubuike x (Barış dk. 89 ?), Mustafa xx, Jospin x (Atakan dk. 46 x), Donsah x (Metehan dk. 65 x, Umut dk. 87 ?), Dicko x, Tetteh x

Giresunspor: Okan xx, Diarra xx, Perez xx, Hayrullah xx, Aziz Behich xx, Traore xx, Dibate xx (Sergen dk. 88 ?) Chiquinho xx (Muhammed dk. 73 ?), Flavio xx, Suleymanov xx (Serginho dk. 66 x), Umut xx (Balde dk. 88 ?)

Gol: Traore (dk. 23) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Jospin, Atakan, Hafez (Y. Malatyaspor), Perez (Giresunspor)