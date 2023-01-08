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Canlı anlatım: Giresunspor Ümraniyespor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Giresunspor#Ümraniyespor#Süper Lig
Canlı anlatım: Giresunspor Ümraniyespor maçı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2023 15:49

Spor Toto Süper Lig 18. hafta maçında Giresunspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Spor Toto Süper Lig 18. hafta maçında Giresunspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

GİRESUNSPOR 0-0 ÜMRANİYESPOR

İkinci yarı oynanıyor

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

14. dakikada gelişen Giresunspor atağında sağ kanattan hızla ilerleyen Hayrullah, çaprazdan kaleye şut çekti, kaleci Serkan topu kornere çeldi.

37. dakikada Giresunspor’da Bajic, rakibini geçerek ara pasla Sainz’i düşündü, savunma araya girerek topu kornere çıkardı.

41. dakikada Giresunspor’da Sainz, sol kanatta çizgiye kadar giderek içeriye ortayı kesti, savunmaya çarpan top kalecide kaldı

İLK 11'LER

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Mejia, Campuzano, Kuwas, Serginho, Sainz, Bajic.

Ümraniyespor: Serkan, Popov, Sackey, Glumac, Onur, Kartal, Oğuz, Avounou, Geraldo, Valentin, Umut.

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GİRESUNSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 18. Hafta mücadelesinde Giresunspor, Ümraniyespor'u konuk ediyor. Saat 16.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports Max 1 kanalından canlı izlenebilir.

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#Giresunspor#Ümraniyespor#Süper Lig

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