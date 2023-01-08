Canlı anlatım: Giresunspor Ümraniyespor maçı

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Spor Toto Süper Lig 18. hafta maçında Giresunspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor.
CANLI ANLATIM
GİRESUNSPOR 0-0 ÜMRANİYESPOR
İkinci yarı oynanıyor
MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)
14. dakikada gelişen Giresunspor atağında sağ kanattan hızla ilerleyen Hayrullah, çaprazdan kaleye şut çekti, kaleci Serkan topu kornere çeldi.
37. dakikada Giresunspor’da Bajic, rakibini geçerek ara pasla Sainz’i düşündü, savunma araya girerek topu kornere çıkardı.
41. dakikada Giresunspor’da Sainz, sol kanatta çizgiye kadar giderek içeriye ortayı kesti, savunmaya çarpan top kalecide kaldı
İLK 11'LER
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Mejia, Campuzano, Kuwas, Serginho, Sainz, Bajic.
Ümraniyespor: Serkan, Popov, Sackey, Glumac, Onur, Kartal, Oğuz, Avounou, Geraldo, Valentin, Umut.
GİRESUNSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 18. Hafta mücadelesinde Giresunspor, Ümraniyespor'u konuk ediyor. Saat 16.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports Max 1 kanalından canlı izlenebilir.