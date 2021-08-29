Giresunspor Trabzonspor maçı hangi kanalda ve ne zaman? Giresunspor Trabzonspor maçı saat kaçta? İşte 11'ler

Giresunspor Trabzonspor maçının detayları belli oldu. Süper Lig ekiplerinden Giresunspor ile Trabzonspor arasında 44 yıl sonra oynanacak Karadeniz derbisini, yeşil-beyazlı takımın taraftarları heyecanla bekliyor. Peki, Giresunspor Trabzonspor maçı hangi kanalda ve saat kaçta? İşte Giresunspor Trabzonspor maçının bilgileri...

İLK 11'LER

Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Emre Taşdemir, Douglas, Perez, Pelupessy, Flavio, Aziz Behich, Sergio, Diabate, Umut Nayir

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar IE, Vitor Hugo, İsmail, Berat, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, A. Ömür, Djaniny

Giresunspor Trabzonspor maçı için geri sayım devam ediyor. 1967 yılından kurulan ve 1970-1971 sezonunda Türkiye'deki en üst seviye lige yükselerek üst üste 6 sezon mücadele eden Giresunspor, 1977'den sonra bu yıl yeniden Süper Lig'de mücadele veriyor.

Bu sezon 44 yılın ardından bugün iki takım Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak Karadeniz derbisinde yeniden karşı karşıya gelecek.

Giresunspor Trabzonspor maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında bugün deplasmanda GZT Giresunspor ile karşılaşacak. Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadele beIN Sports 2'den yayınlanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Roma'ya deplasmanda 3-0 yenilerek elenen bordo-mavililer, Süper Lig'de art arda 3. maçından da galibiyetle ayrılıp ligdeki başarılı performansını sürdürmek istiyor.

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz'ün sakatlığı sürüyor. Roma maçında sakatlanan Cornelius, Peres, Gervinho ve Uğurcan Çakır'ın durumları ise MR sonuçlarına göre açıklanacak.

Trabzonspor, Giresunspor deplasmanında kazanamadı

44 yıl sonra karşılaşacak olan iki takımın ligde oynadığı 6 maçın 3'ü beraberlikle bitti, 2 karşılaşmayı Trabzonspor, 1 maçı da Giresunspor kazandı.

Trabzonspor, deplasmanda oynadığı 3 maçta 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak hiç galip gelemedi.