Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu: "Hedefsiz devam edeceğiz"

Kutlu, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, kazanma adına mücadele ettiklerini söyledi.

Karşılaşma ile ilgili fazla konuşmak istemediğini vurgulayan Kutlu, "Ortaya konan bir oyun var. Girdiğimiz pozisyonlar var. Rakibimize vermediğimiz pozisyonlar var. Ama skor 2-0 olunca kimseye çok fazla bir şey anlatamazsınız." ifadelerini kullandı.

Play-off iddialarının kalmadığını, bu nedenle üzgün olduğunu aktaran Kutlu, şunları dile getirdi:

"Öncelikle geçmiş olsun diyorum tüm camiaya. Ligin bitmesine son 2 hafta kala hedefsiz bir takım olarak devam edeceğiz. Play-off heyecanını yaşadık son haftalara kadar. Yapabilirmiydik, tabii ki yapabilirdik ama buraya kadar getirebildik. Uğraştık ilk 6'ya girebilmek için ama yapamadık. Bundan sonraki süreçte ise iki maçımız kaldı."



- Özdilek: "Önümüzde iki final maçımız kaldı"



Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ise önemli bir karşılaşma oynadıklarını ifade ederek, "Son maçımızı 4 gün önce Adana Demirspor'a karşı kaybetmiştik. Dolayısıyla tekrar lige tutunma ve iddiamızı sürdürme adına bu maçı kazanmak çok önemliydi." değerlendirmesinde bulundu.

Özdilek, final niteliğinde iki karşılaşma oynayacaklarını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Oyunun başından sonuna oyuna hükmetmek, golleri aslında çok doğru zamanda, doğru şekilde hızlı atakla bulmak o anlamda sevindirici. 2-0'dan sonra biraz daha dengeli oyun oldu. Sıcaklığın, nem oranının çok yüksek olduğu bir ortamda iki takım da mücadele etti. Ama biz kendi açımızdan kazanıp bir sonraki haftaya en azından iddiamızı devam ettirme adına önemliydi. Önümüzde iki final maçımız kaldı. Altay ve Ümraniye. Bunları da kazanarak olacak neticeye bakacağız."