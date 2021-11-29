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Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: İlk yarıyı orta sıralarda bitirmek istiyoruz

#Giresunspor#Hakan Keleş#Süper Lig
Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: İlk yarıyı orta sıralarda bitirmek istiyoruz

Spor Toto Süper Lig’in 14'üncü hafta maçında Beşiktaş'ı deplasmanda 4-0 yenerek önemli bir galibiyet alan GZT Giresunspor, hafta içinde oynayacağı kupa maçının hazırlıklarına başladı.

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44 yıl sonra çıktığı ligde ilk haftalarda aldığı kötü sonuçların ardından 7'nci haftayla birlikte çıkışa geçen, oynadığı son 8 maçta tek mağlubiyet alarak 15 puan toplayan GZT Giresunspor, perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü turunda Ankara Demirspor'u konuk edecek. Bu karşılaşmanın ardından ise yeşil beyazlılar, ligin 15'inci haftasında pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Ligde Beşiktaş karşısında 4-0'lık skorla galip gelen ve dünü dinlenerek geçiren yeşil beyazlı takım, bir günlük aranın ardından Ankara Demirspor maçının hazırlıklarına başladı. Giresunspor, bu maçı da kazanarak kupada bir üst tura çıkmayı hedefliyor.

Beşiktaş galibiyeti ile son 8 maçta yakaladıkları çıkışı perçinlediklerini aktaran GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, kupada da kazanarak yollarına devam etmek istediklerini söyledi. Ankara Demirspor maçında, genç ve fazla süre alamayan oyunculara ağırlık vereceklerini aktaran Keleş, her maçın hikayesinin farklı olduğunu belirtti. Keleş, kupa maçından sonra sahalarında ligin güçlü ekiplerinden Karagümrük ile karşılaşacaklarını dile getirerek, "Son haftalarda iyi bir çıkış yakaladık. Sahamızda Antalyaspor karşısında şanssız bir yenilgi aldık. Ancak bu yenilgiyi hemen telafi ettik. Cumartesi günü de tüm Türkiye'nin merakla beklediği maçta Beşiktaş karşısında çok önemli bir galibiyet aldık. Beşiktaş'ı tam 48 yıl sonra yenmeyi başardık. Ama bu maçı kazanmamıza rağmen her şey bitmiş değil. Daha oynayacağımız çok maç var. Bu maçlardan en yüksek puanı alarak ilk yarıyı orta sıralarda bitirmek istiyoruz" dedi.

Teknik direktör Keleş, önce Ankara Demirspor sonra da Fatih Karagümrük ile oynayacakları maçlarda taraftarları yine yanlarında görmek istediklerini ifade ederek, "Kupa maçı hafta içi olduğu için belki taraftarımız gelemeyebilir. Ancak pazar günü Karagümrük maçında tüm taraftarlarımızı yine yanımızda görmek istiyoruz. Karagümrük maçını da kazanarak Beşiktaş galibiyetini daha anlamlı hale getirmek istiyoruz" diye konuştu.

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#Giresunspor#Hakan Keleş#Süper Lig

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