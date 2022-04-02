Giresunspor Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Son dört Süper Lig maçında üç galibiyet alan Giresunspor, daha önceki 11 karşılaşmanın sadece ikisini kazanabilmişti. İç sahada yaşadığı dört maçlık puan hasretini de üst üste iki galibiyet alarak sonlandıran Karadeniz ekibi, 2022 senesinde seyircisi önünde ilk kez üç karşılaşmalık seri yakalamak istiyor.

Süper Lig'de oynadığı son iki maçı kazanan Sivasspor, daha önceki 11 karşılaşmalık süreçte aynı sayıda galibiyet alabilmişti. Kırmızı-beyazlı ekibin en son yakaladığı daha uzun galibiyet serisi de bu 11 maçlık sürecin öncesindeki dört karşılaşmada geldi.

Bu sezon Süper Lig'de en fazla kafa golü atan takım Sivasspor. Giresunspor ise geride kalan haftalarda kalesinde gördüğü gollerin en büyük bölümünü kafayla yiyen ekip konumunda. Sivasspor bu sezon ilk golü attığı Süper Lig maçlarında mağlup olmayan üç takımdan biri. Buna rağmen Rıza Çalımbay'ın ekibi, açılışını yaptığı 14 karşılaşmanın sadece yarısını kazanabildi.Muhammed Gümüşkaya, Giresunspor formasıyla ilk 11 başladığı dört Süper Lig maçında üç gole doğrudan katkı sağladı.Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Giresunspor filelerini havalandıramayan Mustapha Yatabare'nin, bu sezon Süper Lig'de yer alan takımlar arasında 2+ kez karşılaşıp gol atamadığı tek ekip Sivasspor. Bu sezon Süper Lig'de Altay Bayındır ile birlikte asist yapan ikinci kaleci olan Ali Şaşal Vural, aynı zamanda Eylül 2011'den bu yana Sivasspor formasıyla gol pası veren ilk eldiven oldu. Süper Lig'e o sezon yükselen takımlarla karşılaştığı son 13 maçı kaybetmeyen Rıza Çalımbay, son iki haftada sırasıyla Adana Demirspor ve Altay'ı mağlup etmeyi başardı.

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GİRESUNSPOR SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Giresunspor Sivasspor maçı bugün saat 13:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.