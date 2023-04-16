Canlı anlatım: Giresunspor Sivasspor maçı

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Spor Toto Süper Lig 29. hafta maçında Giresunspor ile Sivasspor karşı karşıya geliyor.
CANLI ANLATIM
GİRESUNSPOR 1-0 SİVASSPOR
Goller: 18' Campuzano
İkinci yarı oynanıyor
İLK 11'LER
Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Arias, Perez, Faruk Can, Campuzano, Meija, Serginho, Görkem, Sainz, Bajic.
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Appindangoye, Ziya, Cofie, Saiz, Ulvestad, N'Jie, Caicedo, Erdoğan.
GİRESUNSPOR SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 29. Hafta mücadelesinde Giresunspor, Sivasspor'u konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayan mücadele, Bein Sports 2 kanalından canlı izlenebilecek.