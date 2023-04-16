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Canlı anlatım: Giresunspor Sivasspor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Giresunspor#Sivasspor#Süper Lig
Canlı anlatım: Giresunspor Sivasspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2023 15:45

Spor Toto Süper Lig 29. hafta maçında Giresunspor ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

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Spor Toto Süper Lig 29. hafta maçında Giresunspor ile Sivasspor karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

GİRESUNSPOR 1-0 SİVASSPOR

Goller: 18' Campuzano

İkinci yarı oynanıyor

İLK 11'LER

Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Arias, Perez, Faruk Can, Campuzano, Meija, Serginho, Görkem, Sainz, Bajic.

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Appindangoye, Ziya, Cofie, Saiz, Ulvestad, N'Jie, Caicedo, Erdoğan.

GİRESUNSPOR SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 29. Hafta mücadelesinde Giresunspor, Sivasspor'u konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayan mücadele, Bein Sports 2 kanalından canlı izlenebilecek.

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#Giresunspor#Sivasspor#Süper Lig

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