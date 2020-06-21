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GeriFutbol Giresunspor play-off iddiasını sürdürmek istiyor
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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 21.06.2020 - 16:10,Son Güncelleme:

Giresunspor play-off iddiasını sürdürmek istiyor

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TFF 1. Lig'de 23 Haziran Salı günü oynanacak 21. haftanın erteleme maçında sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak Giresunspor'da, kulüp asbaşkanı Sinan Akgün, rakipleri önünde kazanarak play off iddialarını sürdürmek istediklerini söyledi.

Akgün, 9 Şubat'ta İstanbulspor ile oynanan ve rakiplerinin 1-0 önde olduğu mücadelenin, elverişsiz hava koşulları nedeniyle hakem tarafından 34'üncü dakikada tatil edildiğini anımsattı.



Ertelenen karşılaşmanın federasyon tarafından 23 Haziran'da oynanmasının kararlaştırıldığını belirten Akgün, zorlu maçın hazırlıklarını sürdürdüklerini dile getirdi.

"PLAY-OFF İDDİAMIZI SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ"
Akgün, hedeflerinin sahadan 3 puanla ayrılmak olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"1-0 geride başlayacak olmamıza rağmen biz bu karşılaşmayı çevirecek oyuncu kadrosuna sahibiz. Son ana kadar mücadele ederek sahadan arzu ettiğimiz galibiyetle ayrılacağımıza inanıyoruz. İstanbulspor karşısında kazanarak, ilk altı içerisinde yer alan takımlarla olan puan farkını azaltma ve play off iddiamızı gelecek haftalara taşıma hedefindeyiz." 

Giresunspor play-off iddiasını sürdürmek istiyor

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