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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 24.06.2020 - 19:57,Son Güncelleme:

Giresunspor, play-off hedefine ilerliyor

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Giresunspor, play-off hedefine ilerliyor
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TFF 1. Lig'in 21. haftasında Giresunspor ile İstanbulspor arasında oynanan ve konuk ekip 1-0 öndeyken olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edilip dün kaldığı yerden devam eden maçı 2-1 kazanan Giresunspor'da, kulüp asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta, bu maçta aldıkları galibiyetle play-off hedefine bir adım daha yaklaştıklarını söyledi.

Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son iki hafta geriye düştükleri iki maçı da çevirmenin sevinci içerisinde olduklarını belirtti.

Oyuncuların çok iyi mücadele sergilediğini vurgulayan Usta, kalan maçları da iyi mücadele edip kazanmak istediklerini aktardı.

Usta, final maçlarını kazanabilecek bir oyuncu grubuna sahip olduklarının altını çizerek, "İstanbulspor maçında aldığımız galibiyetle play-off hedefimize bir adım daha yaklaştık. Şimdi önümüzde çok anlamlı bir Adana Demirspor maçı var. Sezonun en anlamlı maçlarından birine çıkacağız. İnşallah kazanan taraf olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Sezon sonunda taraftarları mutlu etmek istediklerini kaydeden Usta, "Giresunspor'un çok uzun yıllar süren bir Süper Lig hasreti var. Biz maç maç bakıp finale gitmek istiyoruz. İlk hedefimiz play-off ve bu hedefi de inşallah gerçekleştirmiş olacağız." dedi

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