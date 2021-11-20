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Giresunspor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

#Süper Lig#Giresunspor#Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
Giresunspor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda

Yeni Malatyaspor ile oynadığı son dört lig maçını kazanamayan Giresunspor, önceki iki karşılaşmada rakibini mağlup etmeyi başarmıştı. Giresunspor'a konuk olduğu üç maçın birini kazanabilen Yeni Malatyaspor, tek galibiyetini Ekim 2015'te 1. Lig'de aldı. Bugüne kadar Giresunspor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan altı lig maçında da taraflar gol bulmayı başardı. Şimdi gözler maç saatine çevrildi. Peki Giresunspor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Son altı Süper Lig maçından 9 puan çıkaran Giresunspor, sezonun ilk altı haftalık periyodunu 1 puanla geçmişti. Deplasmanda oynadığı son dokuz Süper Lig maçı beraberliğe sahne olmayan Yeni Malatyaspor, üç galibiyetini de kalesini gole kapatmayı başardığı üç karşılaşmada aldı.

Bu sezon maçlarında en az gol atılan Süper Lig takımı Giresunspor. Yeni Malatyaspor ise deplasman maçları en az gole sahne olan iki ekipten biri. Yeni Malatyaspor, Marius Sumudica göreve geldikten sonra Süper Lig'de aldığı iki galibiyette de lige bu sezon yükselen takımları mağlup etti. Bu sezon Süper Lig'de şutla biten en fazla pas dizisine dahil olan iki oyuncu da Giresunspor forması giyiyor: Zeki Yavru & Flavio.

Giresunspor forması giyen Fousseni Diabate bu sezon takımının Süper Lig'de attığı gollerin en büyük bölümünü kaydeden isim konumunda. Yeni Malatyaspor santrforu Benjamin Tetteh ise bu alanda Umut Bozok ile birlikte ikinciliği paylaşıyor. Giresunspor'a karşı Süper Lig'de ilk kez forma giymeye hazırlanan Adem Büyük, Yeni Malatyaspor'un lige o sezon yükselen takımlara attığı son altı golün üçünü kaydeden isimdi.

GİRESUNSPOR ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

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Giresunspor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı saat 16:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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#Süper Lig#Giresunspor#Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

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