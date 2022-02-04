Giresunspor, Muhammed Gümüşkaya'da mutlu sona ulaştı! Fenerbahçe ile anlaşma...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bunun adı ÇÖKÜŞ Bir günde yüzde 26 değer kaybetti... Metada neler oluyorBunun adı ÇÖKÜŞ! Bir günde yüzde 26 değer kaybetti... Meta'da neler oluyor?#Meta
Ve beklenen oldu... Resmen meydan okudularVe beklenen oldu... Resmen meydan okudular#Rusya
Ozan Tufan çok farklı döndü İngiltere sonrası kilo değişimi dikkat çekti...Ozan Tufan 'çok farklı' döndü! İngiltere sonrası kilo değişimi dikkat çekti...#Ozan Tufan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmesinin detaylarını anlattı: Görüşmede bende bu umut doğduCumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmesinin detaylarını anlattı: Görüşmede bende bu umut doğdu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
MSBden Yunanistana sert tepki: İnsanlık dışı muameleye derhal son verilmeliMSB'den Yunanistan'a sert tepki: İnsanlık dışı muameleye derhal son verilmeli#Milli Savunma Bakanlığı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme Şüphelilerin ilk ifadesi ortaya çıktıŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Şüphelilerin ilk ifadesi ortaya çıktı#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Akılalmaz... 14 aydır karantinada, yaptırdığı 78 koronavirüs testi de pozitif çıktıAkılalmaz... 14 aydır karantinada, yaptırdığı 78 koronavirüs testi de pozitif çıktı#İstanbul
Dünya bu deneyi konuşuyor... Bile Bile virüs bulaştırdılarDünya bu deneyi konuşuyor... Bile Bile virüs bulaştırdılar!#Koronavirüs
Heyecanlandıran keşif 30 dolara satıldı, değeri 10 milyon dolardan fazla çıktıHeyecanlandıran keşif! 30 dolara satıldı, değeri 10 milyon dolardan fazla çıktı#Albrecht Dürer
Amatör meteorologlar kafa karıştırdı 14 Şubatta kar yağacak mıAmatör 'meteorologlar' kafa karıştırdı! 14 Şubat'ta kar yağacak mı?#Hava Durumu
Bebeğine çamaşır suyu enjekte etmişti İstenen ceza belli olduBebeğine çamaşır suyu enjekte etmişti! İstenen ceza belli oldu#Istanbul
Harvard profesöründen flaş BA.2 açıklaması: Süper varyantHarvard profesöründen flaş BA.2 açıklaması: Süper varyant!#Koronavirüs
Tüm ülke nefesini tuttu bekliyor Son 6 metre kaldı ancak...Tüm ülke nefesini tuttu bekliyor! Son 6 metre kaldı ancak...#Fas
“Çok küçüktüm” dedi ve ekledi: Bundan kimseye bahsedemedim“Çok küçüktüm” dedi ve ekledi: Bundan kimseye bahsedemedim#Büşra Pekin
Yaptırdığı evler başlarına yıkıldı: Hâlâ bu adamı seviyorlar, inanılmazYaptırdığı evler başlarına yıkıldı: Hâlâ bu adamı seviyorlar, inanılmaz! #Brad Pitt
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Giresunspor, Muhammed Gümüşkaya'da mutlu sona ulaştı! Fenerbahçe ile anlaşma...

#Transfer#Giresunspor#Fenerbahçe
Giresunspor, Muhammed Gümüşkayada mutlu sona ulaştı Fenerbahçe ile anlaşma...

Fenerbahçe ile Giresunspor'un, Muhammed Gümüşkaya’nın kiralık transfer için anlaşmaya vardığı belirtildi.

Haberin Devamı

Giresunspor, bir süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Muhammed Gümüşkaya'da mutlu sona ulaştı.

VOLE'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ve Giresunspor, Muhammed Gümüşkaya’nın kiralık transfer için anlaşmaya vardı.

Anlaşmanın 6 aylık kiralama üzerinden yapıldığı ve satın alma opsiyonunun olmadığı belirtildi.

HAKAN KELEŞ AÇIKLAMIŞTI

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, daha önce transfer çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada "Fenerbahçe'den Muhammed Gümüşkaya'yı kadromuza katmak istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Giresunspor#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Bunun adı ÇÖKÜŞ Bir günde yüzde 26 değer kaybetti... Metada neler oluyor

Bunun adı ÇÖKÜŞ! Bir günde yüzde 26 değer kaybetti... Meta'da neler oluyor?

#Meta
Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz... Atatürk Anıtına saldıran kuzenler tutuklandı

Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki! 'Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz'... Atatürk Anıtı'na saldıran kuzenler tutuklandı

#Onur Anıtı
Amatör meteorologlar kafa karıştırdı 14 Şubatta kar yağacak mı

Amatör 'meteorologlar' kafa karıştırdı! 14 Şubat'ta kar yağacak mı?

#Hava Durumu

BAKMADAN GEÇME!

Bunun adı ÇÖKÜŞ Bir günde yüzde 26 değer kaybetti... Metada neler oluyor

Bunun adı ÇÖKÜŞ! Bir günde yüzde 26 değer kaybetti... Meta'da neler oluyor?

#Meta
Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz... Atatürk Anıtına saldıran kuzenler tutuklandı

Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki! 'Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz'... Atatürk Anıtı'na saldıran kuzenler tutuklandı

#Onur Anıtı
Amatör meteorologlar kafa karıştırdı 14 Şubatta kar yağacak mı

Amatör 'meteorologlar' kafa karıştırdı! 14 Şubat'ta kar yağacak mı?

#Hava Durumu