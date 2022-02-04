Giresunspor, Muhammed Gümüşkaya'da mutlu sona ulaştı! Fenerbahçe ile anlaşma...

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Giresunspor, bir süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Muhammed Gümüşkaya'da mutlu sona ulaştı.

VOLE'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ve Giresunspor, Muhammed Gümüşkaya’nın kiralık transfer için anlaşmaya vardı.

Anlaşmanın 6 aylık kiralama üzerinden yapıldığı ve satın alma opsiyonunun olmadığı belirtildi.

HAKAN KELEŞ AÇIKLAMIŞTI

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, daha önce transfer çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada "Fenerbahçe'den Muhammed Gümüşkaya'yı kadromuza katmak istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.