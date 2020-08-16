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GeriFutbol Giresunspor, Mehmet Taş'la sözleşme imzaladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.08.2020 - 14:32,Son Güncelleme:

Giresunspor, Mehmet Taş'la sözleşme imzaladı

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Giresunspor, Mehmet Taş'la sözleşme imzaladı
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TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, iç transferde yeniden anlaştığı Mehmet Taş'ı kadrosunda tuttu.

Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Mehmet Taş ile bir yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sosyal medyadan bir diğer paylaşımda da sporcular, teknik heyet, yöneticiler ve tüm personele yapılan koronavirüs (Kovid-19) testlerinin sonuçlarının negatif çıktığı kaydedildi.

Giresunspor, Mehmet Taşla sözleşme imzaladı

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