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Giresunspor Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

#Giresunspor#Konyaspor#Sporanasayfa
Giresunspor Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

Giresunspor Konyaspor maçı ile Süper Lig'de 5'inci Hafta mücadelesi devam ediyor. Giresunspor ile daha önce 16 kez karşılaşan Konyaspor, bu karşılaşmalardan 9 kez galip, 4 kez mağlup ve 3 kez de beraberlikle ayrıldı. İki takımın oynadığı son 10 maçtan 5'i ise Konyaspor üstünlüğü ile tamamlandı. Peki, heyecan dolu geçmesi beklenen Giresunspor Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

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Giresunspor Konyaspor maçı, Süper Lig 5'inci Hafta puan durumu için kritik bir öneme sahip olacak. Ligde henüz puan alamayan Giresunspor, 10 puan toplayarak üst sırala zorlayan Konyaspor ile mücadele edecek. Karşılaşma her iki şehirde de yakından takip edilecek. Peki, Giresunspor Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

GİRESUNSPOR KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 5'inci Hafta mücadelesinde Giresunspor, Konyaspor'u konuk edecek. 19 Eylül Pazar günü saat 13.30'da oynanacak karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

İttifak Holding Konyaspor, takıma yeni transfer edilen oyuncuları tanıttı. Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen, "Süper Lig’in ilk dört haftasını geride bıraktık. Takımımız sezona güzel bir başlangıç yaptı. İnşallah bu şekilde devam etmesini temenni ediyoruz" dedi.  

Yeşil-beyazlı kulüp, renklerine bağladığı oyuncuları tanıtmak için toplantı düzenledi. Toplantıda takıma yeni katılan Antalyaspor’dan Serdar Gürler, Olympiakostan Ahmed Hassan, Al Wahda’dan Jose Mpoku, Çaykur Rizespor’dan Konrad Michalak, Gençlerbirliği’nden Soner Dikmen, MKE Ankaragücü’nden Endri Çekiçi, Çorum FK’dan Nafican Yardımcı, Altınordu’dan Oğulcan Ülgün ve 1922 Konyaspor’dan Ekrem Kayılıbal tanıtıldı. 

Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen, Konyaspor’un yeni sezona iyi bir başlangıç yaptığını belirtti. Özgökçen, "Kulübümüze fazla maliyet getirecek transferlerden kaçındık. Harcama limitimiz sapmalarla birlikte 123 milyon TL’ye ulaştı. Birçok kulüp limitlere takılırken bizim hala 10 milyon TL’nin üzerinde transfer limitimiz söz konusudur. Bunu da gerekli gördüğümüz takdirde ara transfer döneminde kullanabiliriz" şeklinde konuştu.

EN ZOR MAÇ GİRESUNSPOR MAÇI

Pazar günü yapılacak olan Giresunspor maçına da değinen Özgökçen, "Pazar günü deplasmanda Giresunspor ile 5inci hafta maçına çıkacağız. Şahsi görüşüm, Giresunspor maçı en zor maçımız olacak. Son maçta Alanyaspor karşısında topa yüzde 63 hakim oldular. Evlerinde kendileri açısından en önemli maça çıkıyorlar. Çok dikkat etmeliyiz" dedi.

"ŞEHRİMİZ EN İYİSİNİ HAK EDİYOR"

Özgökçen, "Konya şehrimiz her şeyin en güzelini hak ediyor. Konyaspor; tesisleriyle, stadyumu ve seyircisiyle ülkemizin önde gelen güzide kulüplerinden biridir. Konyaspor, artık yeteneklerinizle transfer olacağınız ama karakterinizle kalıcı olacağınız bir kulüptür. İstediğimiz karakter; mücadeleden asla vazgeçmemek ve armanın, formanın hakkını sporcu ahlakıyla vermektir" şeklinde konuştu.

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#Giresunspor#Konyaspor#Sporanasayfa