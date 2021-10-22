Giresunspor karşısında Gaziantep FK'nın hedefi 3 puan

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Film setinde dehşet ABDli oyuncu yönetmeni öldürdüFilm setinde dehşet! ABD'li oyuncu yönetmeni öldürdü#Alec Baldwin
Antwerp sonrası işler değişti Beşiktaş benzetmesi ve uyarı: Şansı yok...Antwerp sonrası işler değişti! Beşiktaş benzetmesi ve uyarı: Şansı yok...#Fenerbahçe
Fatih Terimden kritik hamleler Kerem Aktürkoğlu ve Olimpiu MorutanFatih Terim'den kritik hamleler! Kerem Aktürkoğlu ve Olimpiu Morutan#Fatih Terim
O kahkahanın sırrı ortaya çıktı Perde arkasını Erdoğan anlattıO kahkahanın sırrı ortaya çıktı! Perde arkasını Erdoğan anlattı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Yine heykel faciası Olay oldu: Herkes bunu tartışıyorYine heykel faciası! Olay oldu: Herkes bunu tartışıyor#Heykel
Şehit askerin hastaneye getirilişinde ihmal iddiası Bakan Kocanın talimatıyla açığa alındı Şehit askerin hastaneye getirilişinde ihmal iddiası! Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı#Şehit
Şaşırtan uygulama İsimleri cami hoparlöründen okunduŞaşırtan uygulama! İsimleri cami hoparlöründen okundu#Koronavirüs
Fedden yeni karar Yasaklıyor...Fed'den yeni karar! Yasaklıyor...#Fed
Dünya şokta Kraliçe hastaneye yattıDünya şokta! Kraliçe hastaneye yattı #İngiltere
Avrupa Liginde gecenin tartışması Çelişkili ifadeler şaşırttıAvrupa Ligi'nde gecenin tartışması! Çelişkili ifadeler şaşırttı#Galatasaray
Hem yemiyoruz hem de obezizHem yemiyoruz hem de obeziz!#Sağlıklı Beslenme
Alec Baldwinin tweeti şoke etti: Birini haksız yere öldürmek nasıl bir his merak ediyorumAlec Baldwin'in tweet'i şoke etti: Birini haksız yere öldürmek nasıl bir his merak ediyorum#Alec Baldwin
Mourinhoya hayatının şoku Kabusu yaşadı... Asla unutamayacak...Mourinho'ya hayatının şoku! Kabusu yaşadı... Asla unutamayacak...#Jose Mourinho
Tam 7 hakemin bileti kesildi Serdar Tatlı sonrası sıcak saatler...Tam 7 hakemin bileti kesildi! Serdar Tatlı sonrası sıcak saatler... #MHK
İşte Enver Yücelin doğduğu ev... Dünyaya örnek olmak çocukluk hayalimdiİşte Enver Yücel'in doğduğu ev... 'Dünyaya örnek olmak çocukluk hayalimdi'#BAU Global Başkanı Enver Yücel
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Giresunspor karşısında Gaziantep FK'nın hedefi 3 puan

#Gaziantep FK#Maxim#Anadolu Kulüpleri
Giresunspor karşısında Gaziantep FKnın hedefi 3 puan

Süper Lig'in 10. haftasında 23 Ekim Cumartesi günü evinde GZT Giresunspor ile karşılaşacak olan Gaziantep FK'nin orta saha oyuncusu Maxim, maça 3 puan almak için çıkacaklarını ve bunu gelenek haline getirmek istediklerini söyledi.

Haberin Devamı

Maxim, kulüp tesislerinde gazetecilere, takım olarak GZT Giresunspor maçına iyi hazırlandıklarını söyledi.

Galibiyet serisi yakalamak istediklerini belirten Maxim, şunları kaydetti:

"Rakibimiz kim olursa olsun fark etmiyor sahaya çıkıp o maçtan 3 puan almak için mücadele ediyoruz. Belli bir istikrar yakalamamız lazım. 3-4 maç kazanırsak bu takım çok daha farklı şeyler gösterebilecektir. Ben buna inanıyorum. Rakiplerimize saygı gösteriyoruz. Şu anda rakibin Giresunspor olması çok bir şey fark etmiyor. Biz o maça 3 puan almak için çıkacağız. Bunu bir gelenek hale getirmek istiyoruz. Puanlar almamız lazım."

Giresunspor karşısında Gaziantep FKnın hedefi 3 puan


- "Daha istikrarlı olmamız gerekiyor"

Maxim, takım olarak iyi oynadıkları ancak bazı maçlardan puan alamadıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Şu an bulunduğumuz konumdan ve topladığımız puanlar daha fazlasını toplamak isterdik ama ne yazık ki bazı maçlarda iyi oynamamıza rağmen hak ettiğimiz puanlardan daha azını aldık. Şu an takım olarak iyi çalışıyoruz, hatalarımızı düzeltmeye bakıyoruz. Daha istikrarlı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunu başarabilseydik farklı şeyler konuşurduk. Hedeflerimize ulaşmak için bu istikrarı sağlamak adına daha fazla çalışmamız gerekiyor."

Haberin Devamı

Yeni sezon öncesi Avusturya'da kamp yaparken sakatlık geçirdiğini ve 6 hafta sahalardan uzak kaldığını hatırlatan Maxim, ilk defa bu kadar sahalardan uzak kaldığını ve bu duruma alışkın olmadığını söyledi.

Zorlu bir süreci geride bıraktığını anlatan Maxim, "İki maç oynadım ve yavaş yavaş form grafiğim yükselecektir. Grafiğimi yukarılarda tutup takıma destek olmaya çalışacağım. Ama sahada Maxim'in olup olmayışı çok önemli değil burada herkes skoru değiştirecek potansiyele sahip. Benim bireysel anlamda dönmemden ziyade takımın performansı düşünmemiz gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gaziantep FK#Maxim#Anadolu Kulüpleri

BAKMADAN GEÇME!

Hem yemiyoruz hem de obeziz

Hem yemiyoruz hem de obeziz!

‘Müsilaj engel değil, güvenle balık tüketin’

‘Müsilaj engel değil, güvenle balık tüketin’

Sinan Akçıl, Emel Müftüoğlunun otomobili ile motokuryeye çarpmıştı... 17 yıllık davada karar verildi

Sinan Akçıl, Emel Müftüoğlu'nun otomobili ile motokuryeye çarpmıştı... 17 yıllık davada karar verildi

Koronavirüs beyni küçültüyor Covid geçirdikten sonra mutlaka uzmana başvurun...

Koronavirüs beyni küçültüyor! 'Covid geçirdikten sonra mutlaka uzmana başvurun...'

Teknoloji milyarderinin çılgın projesi Dünyada bir ilk olacak...

Teknoloji milyarderinin çılgın projesi! Dünyada bir ilk olacak...