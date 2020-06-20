Giresunspor-İstanbulspor maçını Direnç Tonusluoğlu yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Giresunspor ile İstanbulspor arasında Giresun Atatürk Stadı'nda kaldığı yerden devam edecek mücadelede hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını ise Gökhan Memişoğlu ve Baran Eraslan yapacak.







Giresun Atatürk Stadı'nda 9 Şubat'ta oynanan ve konuk ekibin 1-0 önde bulunduğu mücadele 34. dakikada elverişsiz hava koşulları nedeniyle hakem tarafından tatil edilmişti.

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