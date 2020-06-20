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GeriFutbol Giresunspor-İstanbulspor maçını Direnç Tonusluoğlu yönetecek
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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.06.2020 - 16:15,Son Güncelleme:

Giresunspor-İstanbulspor maçını Direnç Tonusluoğlu yönetecek

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Giresunspor-İstanbulspor maçını Direnç Tonusluoğlu yönetecek
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TFF 1. Lig'de Giresunspor ile İstanbulspor arasında 23 Haziran Salı günü oynanacak 21. haftanın erteleme maçında görev yapacak hakem açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Giresunspor ile İstanbulspor arasında Giresun Atatürk Stadı'nda kaldığı yerden devam edecek mücadelede hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını ise Gökhan Memişoğlu ve Baran Eraslan yapacak.



Giresun Atatürk Stadı'nda 9 Şubat'ta oynanan ve konuk ekibin 1-0 önde bulunduğu mücadele 34. dakikada elverişsiz hava koşulları nedeniyle hakem tarafından tatil edilmişti.

Giresunspor-İstanbulspor maçını Direnç Tonusluoğlu yönetecek

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