Canlı: Giresunspor - İstanbulspor

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Spor Toto Süper Lig 13. hafta mücadelesinde Giresunspor ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor.
GİRESUNSPOR 2-1 İSTANBULSPOR
Gol: 18' Ethemi, 45+2 Alper Uludağ, 48' Campuzano
Kırmızı Kart: 30'Mehremic
İkinci yarı oynanıyor...
İLK 11'LER
Giresunspor: Onurcan, Talha, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Mejia, Görkem, Serginho, Sainz, Bajic.
İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehremic, Ali Yaşar, Muammer, Melih, Rroca, Ethemi, Topalli, İbrahim.
GİRESUNSPOR İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Giresunspor İstanbulspor maçı bugün saat 14:30'da başladı. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.