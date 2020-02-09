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Haber Giriş: 09.02.2020 - 13:59,Son Güncelleme:/

Giresunspor, İstanbulspor maçı ileri bir tarihe ertelendi

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Giresunspor, İstanbulspor maçı ileri bir tarihe ertelendi

TFF 1. Lig'de dün oynan ve maçın 34. dakikasında yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edilen Giresunspor-İstanbulspor müsabakası bugün sahada yapılan değerlendirme sonucu ileri bir tarihe ertelendi.

Ertelemeye ilişkin Giresunspor’dan yapılan açıklamada, “Karşılaşma TFF tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir. Maçın tarihi daha sonra TFF tarafından açıklanacaktır” denildi.

Giresunspor, İstanbulspor maçı ileri bir tarihe ertelendi


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