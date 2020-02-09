Giresunspor, İstanbulspor maçı ileri bir tarihe ertelendi

Ertelemeye ilişkin Giresunspor’dan yapılan açıklamada, “Karşılaşma TFF tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir. Maçın tarihi daha sonra TFF tarafından açıklanacaktır” denildi.





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