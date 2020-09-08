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Giresunspor, İbrahima Balde ile iki yıllık sözleşme imzaladı
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, İbrahima Balde ile sözleşme imzalandığı bildirildi.
Giresunspor Kulübü Başkan Yardımcısı Mustafa Tütüncü, yaptığı yazılı açıklamada, Senegalli oyuncuyla iki yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.
Tütüncü, Balde'ye başarılı bir sezon geçirmesini ve transferin yeşil-beyazlı camiaya hayırlı olmasını diledi.
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