MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGiresunspor, İbrahima Balde ile iki yıllık sözleşme imzaladı
GeriFutbol Giresunspor, İbrahima Balde ile iki yıllık sözleşme imzaladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 08.09.2020 - 22:35 | Son Güncelleme:

Giresunspor, İbrahima Balde ile iki yıllık sözleşme imzaladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Giresunspor, İbrahima Balde ile iki yıllık sözleşme imzaladı
Abone Olgoogle-news

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, İbrahima Balde ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Giresunspor Kulübü Başkan Yardımcısı Mustafa Tütüncü, yaptığı yazılı açıklamada, Senegalli oyuncuyla iki yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.

Tütüncü, Balde'ye başarılı bir sezon geçirmesini ve transferin yeşil-beyazlı camiaya hayırlı olmasını diledi.

Giresunspor, İbrahima Balde ile iki yıllık sözleşme imzaladı

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle