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Giresunspor Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

#Süperlig#Hatayspor#Giresunspor
Giresunspor Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda

Hatayspor'u konuk ettiği ilk üç lig maçını kazanan Giresunspor, daha sonraki dört iç saha karşılaşmasında tek galibiyet alabildi. Giresunspor ile oynadığı son beş lig maçını kaybetmeyen Hatayspor, rakibine en son Aralık 2013'te 2. Lig'de mağlup oldu. Şimdi gözler maç saatine çevrildi. Peki Giresunspor Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçında puan kaybetmeyen Giresunspor, tek sezonda daha uzun bir iç saha galibiyet serisini en son Nisan-Mayıs 1972 arasında yakaladı. Süper Lig'de çıktığı son dört deplasman maçının üçünü kaybeden ve bu yenilgilerde gol atamayan Hatayspor, daha önceki dört dış saha karşılaşmasında mağlup olmamış ve sadece bir gol yemişti. Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en az gol atan takım Giresunspor; bu zaman diliminde kalesinde en fazla gol gören ekip ise Hatayspor.

Giresunspor bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla şut çeken iki takımdan biriancak bunların ikisini gole çevirebildi. Bu alanda ligin en düşük sayısına sahip ekip olan Hatayspor ise bu şekilde sadece bir gol bulabildi. Süper Lig'deki ilk golünü son maçta İstanbul Başakşehir filelerine gönderen Mamadou Diarra, Türkiye kariyerinde attığı sekiz golün altısını iç saha maçlarında kaydetti.

Bu sezon Süper Lig'de en fazla orta yapan ve şut pası veren Giresunsporlu olan Zeki Yavru, takımının ortayla attığı ilk golde asist yapan isimdi. Hatayspor'un 3-1 yenildiği Konyaspor maçında takımının tek golünü atan Ayoub El Kaabi, bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandırdığı bir Süper Lig karşılaşmasında mağlubiyet yaşadı. Bu sezon Süper Lig'de forma giydiği ilk 699 dakikada dokuz gole doğrudan katkı sağlayan Saba Lobzhanidze, daha sonraki 382 dakikalık süreçte sadece bir gol pası verebildi.

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GİRESUNSPOR HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Giresunspor Hatayspor maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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