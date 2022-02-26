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Giresunspor Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

#Giresunspor#Göztepe#Süper Lig
Giresunspor Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

Giresunspor Göztepe maçı, ligin son sıralarından uzaklaşmak isteyen her iki takım için de kritik bir öneme sahip olacak. 26 puan ile düşme potasında yer alan Giresunspor, 27 puan ile potanın hemen üzerinde yer alan Göztepe ile karşılaşacak. Peki, Giresunspor Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma öncesi bazı bilgiler

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Giresunspor Göztepe maçı, her iki takım için de puan tablosu için önem arz edecek. Kariyerleri boyunca 21 kez karşı karşıya gelen Giresunspor ve Göztepe, birbirlerine karşı 7'şer kez galibiyet elde ederken, 7 kez de beraberlikle ayrıldı. Peki, çekişmeli geçmesi beklenen Giresunspor Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

GİRESUNSPOR GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 27'nci Hafta mücadelesinde Giresunspor, Göztepe ile mücadele edecek. 27 Şubat Pazar günü saat 13.30'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.

Spor Toto Süper Lig’de üst üste Altay, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray maçlarını kaybedip yeniden düşme potasına yaklaşan Göztepe, yarın en önemli rakiplerinden GZT Giresunspor’a konuk olacak. Çotanak Spor Kompleksi’nde saat 13.30’da başlayacak maçta Cüneyt Çakır görev alacak. Sarı-kırmızılılarda cezalı Adis Jahovic forma giyemeyecek. Teknik direktör Nestor El Maestro, yeniden çıkışa geçeceklerine inandığını söyledi. Sırp teknik adam, "Art arda kaybedilen maçların ardından Giresun’a mutlak galibiyet için gidiyoruz. Ben oyuncularıma güveniyorum" dedi. Sezonun ilk yarısında Gürsel Aksel Stadı’nda oynanan maçı GZT Giresunspor 1-0 kazanmıştı.   

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