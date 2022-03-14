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Giresunspor Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

#Süper Lig#Giresunspor#Galatasaray
Giresunspor Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda

Gaziantep FK ile oynadığı son altı lig maçının sadece birini kazanabilen Giresunspor, tek galibiyetini 2017/18 1. Lig sezonunda sahasında aldı. Giresunspor'a konuk olduğu son yedi lig maçının sadece birini kazanabilen Gaziantep FK, tek galibiyetini son ziyaretinde 5-1'lik skorla aldı. Gaziantep ekibi, daha önceki altı ziyaretinde toplam dört gol sevinci yaşayabilmişti. Şimdi gözler maç saatine çevrildi. Peki Giresunspor Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Süper Lig'deki son iki maçını kazanan Giresunspor, daha önceki 11 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını geride bırakmak istiyor. Yeşil-beyazlılar, bu sezon en fazla üst üste üç karşılaşmada puan kaybetmediği bir seri yaşadı. Ligde oynadığı son sekiz maçın sadece birini kazanabilen Gaziantep FK, tek galibiyetini Sivasspor'u 5-1 mağlup ederek aldı ancak puan kaybettiği yedi karşılaşmada toplam dört gol atabildi.

Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara konuk olduğu yedi Süper Lig maçının ikisini kazanabilen Gaziantep FK, iki galibiyetini de 1-0'lık skorla alırken puan kaybettiği beş karşılaşmada gole kapama yapamadı.

Giresunspor formasıyla çıktığı dört Süper Lig maçında üç gole doğrudan katkı sağlayan Chiquinho, daha önceki 38 lig karşılaşmasında aynı sayıda golde pay sahibi olabilmişti.Süper Lig'de oynadıkları son iki maçta birer golde pay sahibi olan Hamidou Traore ve Serginho, bu sezon üst üste üç karşılaşmada tabelayı değiştiren ilk Giresunspor oyuncusu olmak istiyor.Süper Lig'de görev yaptığı son iki maçta ikişer gol atan Alexandru Maxim, Opta'nın detaylı analize başladığı 2007/08'den bu yana üst üste üç karşılaşmada 2+ gol sevinci yaşayan üçüncü oyuncu olmak istiyor.

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Gaziantep FK'nın Süper Lig'deki son dört golünü atan Alexandru Maxim, ilk maçına çıktığı Şubat 2020'den bu yana en fazla gol sevinci yaşayan isim. Türkiye'de rakip olduğu 23 takımın 15'inin filelerini havalandıran Maxim, Giresunspor ile karşılaştığı tek maçta gol atamadı. Gaziantep FK'nın başında görev yaptığı son beş Süper Lig maçını kazanamayan Erol Bulut, daha uzun bir galibiyet hasretini en son Yeni Malatyaspor'u çalıştırdığı dönemde Ocak-Mart 2019 arasında yaşadı 

GİRESUNSPOR GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Giresunspor Gaziantep FK maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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#Süper Lig#Giresunspor#Galatasaray

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