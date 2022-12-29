Canlı anlatım: Giresunspor Gaziantep FK maçı

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig 16. hafta maçında Giresunspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

GİRESUNSPOR 1-0 GAZİANTEP FK

GOL: 24' Serginho

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Meija, Görkem, Kuwas, Serginho, Sainz, Bajic.

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Arda, Furkan, Veliu, Hanousek, Mustafa, Figueiredo, Maxim, Merkel, Kitsiou.

Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçının sadece birini kazanan Giresunspor, bu dönemdeki tek galibiyetini iç sahadaki son karşılaşmasında İstanbulspor'u 3-2 yenerek aldı. Karadeniz ekibi, en son Aralık 2021'de taraftarı önünde üst üste iki mücadeleyi 3+ gol atarak kazandı. 2022 yılında Süper Lig deplasmanlarında en fazla mağlubiyet alan iki ekipten biri olan Gaziantep FK, dış sahadaki son dört karşılaşmasından üst üste iki kez aynı sonuçla ayrılmadı ve son ziyaretinde Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı. Süper Lig'deki son üç maçını kaybetmeyen Giresunspor, daha uzun bir yenilmezlik serisini en son Kasım-Aralık 2021 arasında yakaladı. Ligdeki son 11 karşılaşmasında da gol yiyen Karadeniz ekibi, daha uzun bir seriye en son kulüp tarihinin en uzun serisi olan Mayıs 1977'de izin verdi.



Süper Lig'deki son 10 maçının sadece birini kazanan Gaziantep FK, tek galibiyetini kalesini gole kapattığı tek karşılaşmada aldı. Ligdeki son iki müsabakadan beraberlikle ayrılan Gaziantep ekibi, daha uzun beraberlik serisini sadece iki kez yaşadı. 2022/23 Süper Lig sezonunda öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden takım Gaziantep FK. Giresunspor ise geriye düştüğü karşılaşmalarda en fazla puan kazanan ekip konumunda.

Haberin Devamı

Bu sezon Süper Lig'de en fazla golde payı bulunan iki Giresunspor oyuncusundan biri olan Riad Bajic, ligde gol atamadığı takımlar arasında sadece Gençlerbirliği'ne Gaziantep FK'dan daha fazla rakip oldu. 2022/23 Süper Lig sezonunda en fazla gol atan Gaziantep FK oyuncusu olan Joao Figueiredo, ligde görev aldığı son iki karşılaşmada da fileleri havalandırdı ve en üst ligde ilk kez üç maçlık bir seri yakalamayı hedefliyor.

Haberin Devamı

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş'in Süper Lig kariyerinde yenilmediği meslektaşları arasında Erol Bulut'tan daha fazla karşılaştığı bir rakibi bulunmuyor.

GİRESUNSPOR GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Giresunspor Gaziantep FK maçı saat 17:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.