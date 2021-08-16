Giresunspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler

Galatasaray'a rakip olduğu son beş Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Giresunspor (1G 3B), tek mağlubiyetini Ekim 1976'da deplasmanda aldı. Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde deplasman galibiyeti alamadığı takımlar arasında en fazla maçta konuk olduğu rakibi Giresunspor.

Giresunspor, Süper Lig tarihinde boy gösterdiği altı sezonun hiçbirinde ilk maçını kazanamadı. Süper Lig'in son dokuz sezonunda çıktığı ilk deplasman maçlarının sadece birini kaybeden Galatasaray, tek mağlubiyetini 2019/20'nin açılış karşılaşmasında lige o sezon yükselen Denizlispor'dan aldı. Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara konuk olduğu son iki maçı kaybeden Galatasaray, Eylül 1984'ten bu yana bu şekilde üst üste üç yenilgi almıyor.

Geçen sezon 1. Lig'de rakiplerine en az net gol pozisyonu veren takım olan Giresunspor, 2020/21'de en fazla net pozisyona giren Süper Lig ekibi konumundaki Galatasaray'ı konuk edecek.

1. Lig'in 2020/21 sezonunda Ibrahima Balde'den daha fazla gol atan tek isim Marco Paixao'ydu. Aynı süreçte en fazla asist yapan isim ise Giresunspor forması giyen Serginho oldu. Galatasaray formasıyla çıktığı ilk beş Süper Lig maçında 13 şut çeken ve beş gol atan Mostafa Mohamed, daha sonraki 11 karşılaşmadaki 24 şutundan üç gol çıkarabildi. Romanya Ligi'nin son iki sezonunda da 10+ gol atan iki oyuncudan biri, Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau.

Teknik direktörlük kariyerinde Giresunspor'a ilk kez rakip olmaya hazırlanan Fatih Terim, Süper Lig'de karşılaştığı 52 takımın 49'unu en az bir kez mağlup etti. Terim, lig tarihinde en fazla takıma karşı galibiyet alan çalıştırıcı konumundaki Şenol Güneş'in rekoruna ortak olmak için sahaya çıkıyor.

GİRESUNSPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Erkan Özdamar yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

GiRESUNSPOR MUHTEMEL 11

· Okan

· Zeki

· Perez

· Hüsamettin

· Bacelar

· Pelupessy

· Nalepa

· Flavio

· Junior

· Balde

. Umut

GALATASARAY MUHTEMEL 11

. Muslera

· Boey

· Luyindama

· Marcao

· Van Aanholt

· Taylan

· Berkan

· Cicaldau

· Feghouli

· Kerem

· Diagne

Oğulcan Çağlayan maçta forma giyemeyecek

Galatasaray'da lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan, Giresunspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

Sarı-kırmızılı takım ile Çaykur Rizespor arasında Oğulcan Çağlayan transferinde yaşanan ihtilaf nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Karadeniz kulübü ile sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle ocak ayında 25 yaşındaki oyuncuya 6 maç men ve 1 milyon 200 bin avro para cezası vermişti. TFF Tahkim Kurulu, yapılan itiraz üzerine şubat ayında 6 maç men cezasını 3'e indirmesine rağmen para cezasını onamıştı. TFF, 2021-2022 sezonu öncesi Oğulcan Çağlayan'ın lisansını çıkarmamıştı. Galatasaray Kulübü ve Oğulcan, Bölge Adliye Mahkemesine yaptıkları itirazın reddi sonrası Yargıtay nezdinde temyize gitmişti.

Sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Radamel Falcao, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban.

Giresunspor ile 13. randevu

Galatasaray, Süper Lig'de daha önce Giresunspor ile 12 kez karşılaştı.

Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakaların 5'ini kazanırken, 2'sinden Giresunspor üstün ayrıldı. Taraflar arasındaki 5 karşılaşma ise berabere bitti.

Galatasaray'ın söz konusu maçlardaki 18 golüne, Giresunspor 11 golle karşılık verdi.

Galatasaray'ın lig serüveni

Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna Giresunspor maçıyla başlayacak Galatasaray, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini 8-0'lık sonuçlarla aldı.

Geride kalan 63 sezonda en farklı skorlu yenilgisini 6-0 ile alan Galatasaray, bir maçta kalesinde en fazla 6 gol gördü. Bir maçta en fazla 9 gol atan sarı-kırmızılılar, üst üste en fazla 12 müsabaka kazandı, 5 karşılaşma yitirdi.

Toplamda üst üste 37 maç kaybetmeyen sarı-kırmızılılar, buna karşın en uzun süre olarak 9 karşılaşmada galibiyete hasret kaldı. Lig tarihinde 9 maç üst üste kalesinde gol görmeyen Galatasaray, en uzun süre art arda 6 müsabakada gol yollarında suskun kaldı. Sarı-kırmızılı ekip ayrıca, kalesini üst üste 14 maçta gole kapatamadı.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna Giresunspor maçıyla başlayacak Galatasaray, 63 yıllık lig tarihinde bazı önemli rekorları elinde bulunduruyor.

Sarı-kırmızılı ekip, 22 kezle ligde en çok şampiyonluk elde eden takım unvanını taşıyor.

Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından her 5 şampiyonluğa verilen bir yıldız uygulaması kapsamında, üçüncüde olduğu gibi dördüncü yıldızı da takan ilk takım unvanını aldı.

Üst üste en çok şampiyon olan takım

Sarı-kırmızılılar, lig tarihinde üst üste en çok şampiyonluk kazanan takım.

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında mutlu sona ulaşarak şu ana dek kırılamayan bir rekora imza koydu.

En farklı deplasman galibiyeti

Galatasaray, 63 yıllık lig tarihinde en farklı skorlu deplasman galibiyetini elde eden takım oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, 1992-1993 sezonunun son haftasında Ankara'da MKE Ankaragücü'nü 8-0 mağlup etti.

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