Giresunspor - Galatasaray maçı öncesi şaşırtan görüntü!
Süper Lig'de 44 yıl sonra mücadele eden Giresunspor'un, Galatasaray'ı konuk edeceği mücadele öncesi Çotanak Stadı'nda ilginç bir görüntü ortaya çıktı.
Giresunspor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadele öncesi Çotanak Stadı'nda ilginç bir görüntü ortaya çıktı.
Giresun Belediyesi, maça kısa bir süre kala Çotanak Stadı'nda ilaçlama yaptı. İlaçlama görüntüleri, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
44 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Giresunspor ile Galatasaray arasındaki mücadele, saat 21.45'te başlayacak.
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