Giresunspor forması giyen Hüsamettin Tut, takımdan ayrıldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Okuldaki görüntüler dehşete düşürmüştü Vicdansız öğretmenin ifadesi ortaya çıktıOkuldaki görüntüler dehşete düşürmüştü! Vicdansız öğretmenin ifadesi ortaya çıktı#Aksaray
İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat Her yer tuzak dolu...İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat! Her yer tuzak dolu...#Otomobil Piyasası
Futbolu bekleyen kaos Hayatları tehlikede mi Maskot çelik yelek giyiyor...Futbolu bekleyen kaos! Hayatları tehlikede mi? Maskot çelik yelek giyiyor...#Afrika Uluslar Kupası
Bakan Koca tabloyu açıkladı Hatırlatma dozu uyarısı: Yorucu gündeme dönebilirizBakan Koca tabloyu açıkladı! 'Hatırlatma dozu' uyarısı: "Yorucu gündeme dönebiliriz"#Koronavirüs
Vatandaş Merkez Bankasının garantör olduğunu görecek"Vatandaş Merkez Bankası'nın garantör olduğunu görecek"#Cumhurbaşkanı
Fener Rum Patriği Bartholomeos koronavirüse yakalandıFener Rum Patriği Bartholomeos koronavirüse yakalandı#Bartholomeos
İzmirde yangın faciasından çok acı haber: 3 kardeş yaşamını yitirdiİzmir'de yangın faciasından çok acı haber: 3 kardeş yaşamını yitirdi#İzmir
Pitbull saldırısına uğrayan Asiyeden ilk fotoğraf Doktorundan açıklamaPitbull saldırısına uğrayan Asiye'den ilk fotoğraf! Doktorundan açıklama #Asiye Ateş
Vakıfbanktan açıklama geldi Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesabı devreye alındıVakıfbank'tan açıklama geldi! Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesabı devreye alındı#Vakıfbank
İşte yeni taksimetre fiyatları... İstanbulda toplu ulaşıma zamİşte yeni taksimetre fiyatları... İstanbul'da toplu ulaşıma zam#Taksi
Gülçin Ergülden sevgilisi Erdal Şeyda Lafçıya duygusal mesajGülçin Ergül'den sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'ya duygusal mesaj#Gülçin Ergül
21 yıl önceki anısını anlatınca kahkahayı patlattı21 yıl önceki anısını anlatınca kahkahayı patlattı#Sıkı Muhabbet
Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan arasındaki velayet davasında kararÖzcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan arasındaki velayet davasında karar#ÖZCAN DENİZ
Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi 4 farklı türü var Nasıl anlaşılırSizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 4 farklı türü var! Nasıl anlaşılır?#Bağışıklık Sistemi
2 şehir arasında mesafe 40 dakikaya düşecek Işığa 90 metre kaldı2 şehir arasında mesafe 40 dakikaya düşecek! Işığa 90 metre kaldı#Zigana Tüneli
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Giresunspor forması giyen Hüsamettin Tut, takımdan ayrıldı

#Giresunspor#Süper Lig#Hüsamettin
Giresunspor forması giyen Hüsamettin Tut, takımdan ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da forma giyen Hüsamettin Tut, alacaklarına karşılık sözleşmesini tek taraflı feshederek Karadeniz ekibinden ayrıldı.

Haberin Devamı

GZT Giresunspor'da Süper Lig'in ilk yarısının son mücadelesi öncesinde bir ayrılık yaşandı.

Cumartesi günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek olan Karadeniz ekibinde tecrübeli oyuncu Hüsamettin Tut, alacaklarına karşılık sözleşmesini tek taraflı fesh etti. Giresunspor'un Süper Lig'de yükselmesinde önemli pay sahibi olan 30 yaşındaki oyuncu, bu sezon Süper Lig'de sadece ilk hafta oynanan Galatasaray mücadelesinde forma giymişti.

Hüsamettin Tut'a Süper Lig'den talipler olduğu ve oyuncunun geleceğiyle ilgili kararı önümüzdeki haftalarda vereceği öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Giresunspor#Süper Lig#Hüsamettin

BAKMADAN GEÇME!

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi
İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat Her yer tuzak dolu...

İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat! Her yer tuzak dolu...

#Otomobil Piyasası
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz

BAKMADAN GEÇME!

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi
İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat Her yer tuzak dolu...

İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat! Her yer tuzak dolu...

#Otomobil Piyasası
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz