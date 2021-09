Giresunspor, Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi

Haberin Devamı

Yeşil-beyazlıların basın sözcüsü Halil İbrahim Önal, Süper Lig'in 5'inci haftasında sahalarında ağırladıkları İttifak Holding Konyaspor ve perşembe günü deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe karşılaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. İttifak Holding Konyaspor karşısında iyi ve baskılı oynadıklarını ancak iyi oyunlarını skora yansıtamadıklarını belirten Önal, her hafta üzerine koyarak ilerlediklerini ve bireysel hataları oldukça azalttıklarını kaydederek, "44 yıl sonra çıktığımız Süper Lig’deki ilk puanımızı aldık. İyi oynamamıza rağmen sadece gol atamadık. Her hafta daha iyiye gidiyoruz, daha da iyi olacağız” dedi.

"FENERBAHÇE DEPLASMANINDAN PUANLARLA DÖNMEK İSTİYORUZ"

Önal, hafta içi mesaisinde perşembe akşamı deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını ve bu maçın hazırlıklarına başladıklarını belirterek, "Deplasmanda Fenerbahçe ile büyük maçlardan birini oynayacağız. Bu hafta ligde birçok sürpriz sonuçlar alındı. Rakibimize bir sürpriz de biz yapmak istiyoruz. Bunda iddialıyız. Maçın hazırlıklarına başladık. Sıkı bir şekilde Fenerbahçe maçına hazırlanıyoruz. Buradan puanlarla dönüp taraftarlarımızı sevindirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.