Giresunspor-Fenerbahçe maçında Serdar Dursun sakatlandı! İsmail Kartal'a direndi, hastaneye götürüldü

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Giresunspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. hafta maçında Serdar Dursun'un yaşadığı sakatlık ve oyunda kalmak istemesi dikkat çekti.

HAVA TOPUNDA BAŞINA DARBE ALDI

Çotanak Stadı'nda oynanan mücadelede Serdar Dursun, ikinci yarının başında Diego Rossi'nin yerine oyuna dahil oldu. Karşılaşmanın 51. dakikasında hava topu mücadelesinde sakatlık yaşadı.

KENDİNİ DENEDİ, GOL GELDİ

Kısa süren tedavinin ardından tekrar kendini denemek için sahaya giren Serdar, 53. dakikada Pelkas'ın attığı golde yaptığı boş koşuyla da takım arkadaşının önünü açtı.

ÖNCE ÇIKMAYI REDDETTİ

Maçın 56. dakikasında ise Serdar Dursun, tabelanın kalkmasına karşın kenara 'Çıkmayacağım' işareti yaptı ve oyunda kaldı.

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*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

OYUNDAN ALINDI, KARTAL İLE KONUŞTU

Yalnızca 2 dakika sonra ise Serdar Dursun sahada kalmak istemesine rağmen İsmail Kartal kendisini oyundan aldı.

Teknik direktör İsmail Kartal, oyuncuya sakatlığının başından olması sebebiyle oyunda kalmasının risk içerdiğini anlattı. Milli futbolcu, uzun süre oynamaya devam istediği yönünde itirazda bulundu.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Yerini Mergim Berisha'ya bırakan Serdar, maç oynanırken elmacık kemiğinde kırık şüphesiyle hastaneye götürüldü.