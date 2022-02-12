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Giresunspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

#Giresunspor#Fenerbahçe#Sporanasayfa
Giresunspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Muhtemel 11ler...

Giresunspor Fenerbahçe maçı, art arda kayıplar yaşayan Sarı Lacivertli takım için kritik bir öneme sahip olacak. Açılan puan farkı nedeniyle liderlik koltuğundan çok uzakta kalan Fenerbahçe, düşme potasına yakın seyreden Fenerbahçe karşısında önemli bir mücadele verecek. Peki, Giresunspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma öncesi bazı bilgiler ve muhtemel 11'ler...

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Giresunspor Fenerbahçe maçı ile Süper Lig'de puan durumu bir kez daha şekillenecek. Daha önce Giresunspor ile 22 kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe, bu karşılaşmaların 15'inden galip ayrıldı. 1 karşılaşma ise Giresunspor'un galibiyeti ile sonuçlandı. Peki, hayli çekişmeli geçmesi beklenen Giresunspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

GİRESUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 25'inci Hafta mücadelesinde Giresunspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. 12 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Türkiye 1’inci Ligine çıktığı ikinci sezonunun (1972-1973) ikinci yarı maçında kendi sahasında oynadığı maçta Fenerbahçe'yi Necmi Perekli'nin attığı gol ile 1-0 yenen GZT Giresunspor, bu tarihten sonra rakibine üstünlük sağlayamadı.

EN SON GALİBİYETİ 1972 YILINDA GİRESUN'DA ALDI

Bu zamana kadar 13 müsabakada karşı karşıya gelen iki takımdan, sarı-lacivertliler 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Fenerbahçe bu yenilgisini de 1972 yılının aralık ayında deplasmanda Giresunspor’a 1-0 mağlup olarak almıştı.

İki takım arasında oynanan son 8 maçta ise Fenerbahçe, Giresunspora karşı kaybetmezken, Süper Ligin ilk yarısında İstanbulda oynanan maçta da sarı lacivertliler sahadan 2-1 galip ayrılmıştı. Sezon öncesi Giresunda oynanan hazırlık maçında da Fenerbahçe 3-1lik skorla rakibini yenmişti.

GİRESUNSPOR 16'NCI FENERBAHÇE 6'NCI SIRADA

Giresunspor, Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayacak olan ve Zorbay Küçük'ün yöneteceği maçta rakibini yenerek 50 yıllık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Yeşil beyazlı ekip ligde oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 5 beraberlik,12 yenilgi ile 26 puanla 16'ncı sırada, sarı lacivertliler ise 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 37 puan ile 6'ncı sırada bulunuyor.

Hafta başından itibaren bu maçın hazırlıklarını sürdüren ve bugün yapacağı ter idmanının ardından kampa girecek olan Giresunspor, Fenerbahçe karşısında galip gelerek hem 50 yıllık hasrete son vermek hem de alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

KELEŞ: RAKİBİN KÖTÜ GİDİŞATINDAN FAYDALANMAK İSTİYORUZ

Yeşil beyazlıların teknik direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe'nin kötü bir gidişatı olduğunu ve bundan faydalanmak istediklerini ifade ederek, "Bizim de acil puanlara ihtiyacımız var. Çünkü alt tarafla puan farkı kapandı. Bir an önce biz de 3 puanı kazanmak istiyoruz. Seyircimizin de desteğiyle kazanmak istiyoruz. Çünkü puanlara ihtiyacımız var. Üst sıralara doğru tırmanmak ve bunun başlangıcını da Fenerbahçe maçında galip gelerek yapmak istiyoruz" dedi.

SAKAT VE CEZALI DURUMU

Karadeniz ekibinde sakatlığı bulanan Hayrullah Bilazer ve Erol Can Akdağ ile kadro dışı bırakılan Sankhare haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Fenerbahçe’de ise Gustavo, Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci sakatlıkları sebebiyle, Miguel Crespo ise cezası nedeniyle yeşil-beyazlılara karşı forma giyemeyecek.

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MUHTEMEL 11'LER

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Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Perez, Behich, Traore, Diabate, Muhammed, Suleymanoc, Serginho, Umut

Fenerbahçe: Berke, Nazım, Szalai, Kim, Ferdi, Sosa, Osayi, Mert Hakan, Pelkas(Rossi), Serdar Dursun, Valencia

Giresunspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Muhtemel 11ler...

 

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