Giresunspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?... İşte canlı yayın bilgileri

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Deplasmanda oynadığı son üç Süper Lig maçında rakipleriyle berabere kalan Fenerbahçe, 1999/2000'den bu yana üst üste dört dış saha karşılaşmasından birer puanla ayrılmıyor

İstanbul takımlarını konuk ettiği son 12 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Giresunspor, tek galibiyetini bu sezon Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup ederek aldı.

Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara konuk olduğu son beş maçı kazanan Fenerbahçe, bu sezonki iki karşılaşmada da gol yemedi. Bu sezon Süper Lig'de en fazla önde top kapan takım konumundaki Fenerbahçe, aynı zamanda bu bölgede kazandığı toplar sonucunda en fazla şut çeken ekip. Süper Lig kariyerinde ilk kez bir sezonda üç asiste ulaşmak için sahaya çıkmaya hazırlanan Aziz Behich'in, gol katkısı sağlayamadığı rakipleri arasında en fazla karşılaştığı takım Fenerbahçe.

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Fenerbahçe'nin Süper Lig'de attığı son altı golün yarısında pay sahibi olan Enner Valencia, bu sezon katkı sağladığı sekiz golün altısını ilk 11 başladığı karşılaşmalarda kaydetti.

Süper Lig'de görev yaptığı son iki maçı kazanamayan ve son karşılaşmada İstanbul Başakşehir'e 1-0 mağlup olan İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında daha uzun bir galibiyet hasreti yaşamadı ve üst üste iki yenilgi almadı.

GİRESUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Giresunspor Fenerbahçe maçı 12 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.