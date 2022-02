Canlı anlatım: Giresunspor Fenerbahçe maçı

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig 25. hafta maçında Giresunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

GİRESUNSPOR 1-1 FENERBAHÇE

GOL: 2' Chiquinho, 30' Valencia

İlk yarı sonucu: 1-1

*Giresunspor'da sakatlanan Umut Nayir, 19. dakikada yerini Sulevmanov'a bıraktı.

İLK 11'LER

Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Alexis, Aziz, Traore, Flavio, Chiquinho, Sergio, Diabate, Umut

Fenerbahçe: Altay, Kim, Szalai, Nazım, Osayi, Ferdi, Zajc, Mert Hakan, Sosa, Rossi, Valencia

GİRESUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 25'inci Hafta mücadelesinde Giresunspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilir.



EN SON GALİBİYETİ 1972 YILINDA GİRESUN'DA ALDI

Türkiye 1’inci Ligine çıktığı ikinci sezonunun (1972-1973) ikinci yarı maçında kendi sahasında oynadığı maçta Fenerbahçe'yi Necmi Perekli'nin attığı gol ile 1-0 yenen GZT Giresunspor, bu tarihten sonra rakibine üstünlük sağlayamadı.



Bu zamana kadar 13 müsabakada karşı karşıya gelen iki takımdan, sarı-lacivertliler 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Fenerbahçe bu yenilgisini de 1972 yılının aralık ayında deplasmanda Giresunspor’a 1-0 mağlup olarak almıştı.



İki takım arasında oynanan son 8 maçta ise Fenerbahçe, Giresunspora karşı kaybetmezken, Süper Ligin ilk yarısında İstanbulda oynanan maçta da sarı lacivertliler sahadan 2-1 galip ayrılmıştı. Sezon öncesi Giresunda oynanan hazırlık maçında da Fenerbahçe 3-1lik skorla rakibini yenmişti.



GİRESUNSPOR 16'NCI FENERBAHÇE 6'NCI SIRADA



Giresunspor, Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayacak olan ve Zorbay Küçük'ün yöneteceği maçta rakibini yenerek 50 yıllık galibiyet hasretine son vermek istiyor.



Yeşil beyazlı ekip ligde oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 5 beraberlik,12 yenilgi ile 26 puanla 16'ncı sırada, sarı lacivertliler ise 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 37 puan ile 6'ncı sırada bulunuyor.



Hafta başından itibaren bu maçın hazırlıklarını sürdüren ve bugün yapacağı ter idmanının ardından kampa girecek olan Giresunspor, Fenerbahçe karşısında galip gelerek hem 50 yıllık hasrete son vermek hem de alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.



KELEŞ: RAKİBİN KÖTÜ GİDİŞATINDAN FAYDALANMAK İSTİYORUZ



Yeşil beyazlıların teknik direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe'nin kötü bir gidişatı olduğunu ve bundan faydalanmak istediklerini ifade ederek, "Bizim de acil puanlara ihtiyacımız var. Çünkü alt tarafla puan farkı kapandı. Bir an önce biz de 3 puanı kazanmak istiyoruz. Seyircimizin de desteğiyle kazanmak istiyoruz. Çünkü puanlara ihtiyacımız var. Üst sıralara doğru tırmanmak ve bunun başlangıcını da Fenerbahçe maçında galip gelerek yapmak istiyoruz" dedi.



SAKAT VE CEZALI DURUMU



Karadeniz ekibinde sakatlığı bulanan Hayrullah Bilazer ve Erol Can Akdağ ile kadro dışı bırakılan Sankhare haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.



Fenerbahçe’de ise Gustavo, Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci sakatlıkları sebebiyle, Miguel Crespo ise cezası nedeniyle yeşil-beyazlılara karşı forma giyemeyecek.