Giresunspor Fenerbahçe maçı ile yeni sezon öncesi son hazırlık maçına çıkacak olan Sarı Lacivertliler, bu karşılaşmadan alacakları sonuca göre Süper Lig mücadelesinin kadrosunu oluşturacak. Peki, Giresunspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

GİRESUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

9 Ağustos Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak olan Giresunspor Fenerbahçe maçının yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de Bursaspor’dan kadroya dahil edilen Burak Kapacak, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı.



Fenerbahçe, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Can Bartu Tesisleri’nde, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde yapılan antrenman; ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Sonrasında 3 gruba ayrılan futbolcular; 5’e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.



YENİ TRANSFER İLK İDMANINA ÇIKTI



Sarı-lacivertli ekipte, Bursaspor’dan kadroya dahil edilen Burak Kapacak, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.



Öte yandan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın deplasmanda GZT Giresunspor ile karşı karşıya gelecek.