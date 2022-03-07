Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Giresunspor çıkışını sürdürüyor

#Giresunspor#Süper Lig#Çaykur Rizespor
Giresunspor çıkışını sürdürüyor

GZT Giresunspor, Süper Lig’de oynadığı son 2 maçta çok kritik 6 puan elde etti.

Haberin Devamı

20. Haftada deplasmanda Galatasaray’ı 1-0 yendikten sonra 6 maç üst üste galip gelemeyen Çotanaklar, 27. Haftada sahasında oynadığı Göztepe karşılaşmasını 3-1 kazanarak 6 maçlık 3 puan özlemine son verdi.

28. Haftada da deplasmanda Çaykur Rizespor’u 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup eden GZT Giresunspor, 2’de 2 yaparak çıkışını sürdürdü.
Son 2 maçında 5 gol atan Yeşil Beyazlılar, kendi kalesinde ise 2 gol gördü.

GZT Giresunspor, 29. Haftada mücadelesinde 14 Mart Pazartesi akşamı saat 20.00’da, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü’nü ağırlayacak. Çotanaklar, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına yarın saat 17.00’da yapacağı antrenmanla başlayacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Giresunspor#Süper Lig#Çaykur Rizespor

BAKMADAN GEÇME!

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 silovik

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor? İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 'silovik'

#Vladimir Putin
Tek bir mesaj yola çıkmasına yetti… 3 çocuğu Ukrayna’dan kurtaran İngiliz kadının inanılmaz hikayesi

Tek bir mesaj yola çıkmasına yetti… 3 çocuğu Ukrayna’dan kurtaran İngiliz kadının inanılmaz hikayesi

#Ukrayna
‘Onların güç sembolüydü…’ Rus Oligarkların yatlarında panik var

‘Onların güç sembolüydü…’ Rus Oligarkların yatlarında panik var

#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 silovik

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor? İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 'silovik'

#Vladimir Putin
Tek bir mesaj yola çıkmasına yetti… 3 çocuğu Ukrayna’dan kurtaran İngiliz kadının inanılmaz hikayesi

Tek bir mesaj yola çıkmasına yetti… 3 çocuğu Ukrayna’dan kurtaran İngiliz kadının inanılmaz hikayesi

#Ukrayna
‘Onların güç sembolüydü…’ Rus Oligarkların yatlarında panik var

‘Onların güç sembolüydü…’ Rus Oligarkların yatlarında panik var

#Rusya