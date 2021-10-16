Giresunspor Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte istatistikler ve canlı yayın bilgileri

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Çaykur Rizespor ile oynadığı son sekiz lig maçının sadece birini kazananbilen Giresunspor, bu galibiyetini rakibini konuk ettiği son karşılaşmada 1. Lig'de aldı. Giresunspor ile "misafir takım" olarak karşılaştığı son altı resmi maçta tek galibiyet alabilen Çaykur Rizespor, bu süreçte sadece 2009/10 sezonunda tarafsız sahada ve seyircisiz oynanan karşılaşmada rakibini mağlup edebildi.

Bu sezon Süper Lig'deki ilk galibiyetini son karşılaşmada Göztepe'yi yenerek alan Giresunspor, en son Mayıs 1976'da üst üste iki lig maçı kazanmayı başardı. Çaykur Rizespor ligde oynadığı son altı maçtan puansız ayrıldı. Şu an Süper Lig'de yer alan takımlar arasında aynı sezonda daha uzun bir mağlubiyet serisi yaşayan son ekip Kasımpaşa.

Evinde oynadığı son 12 Süper Lig maçını kazanamayan Giresunspor, ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda. Çaykur Rizespor bu sezon deplasmanda oynadığı dört Süper Lig maçını da üçer gol yiyerek kaybetti. Öte yandan ev sahibi Giresunspor, Aralık 1975'teki Bursaspor karşılaşmasından bu yana konuk ettiği hiçbir rakibine 3+ gol atamadı. Bu sezon Süper Lig'de en az gol atan iki takım Giresunspor ve Çaykur Rizespor. Öte yandan sezonun ilk sekiz haftasında en fazla gol yiyen ekip Rize temsilcisi. Giresunspor formasıyla oynadığı son iki Süper Lig maçında da gol atan Fousseni Diabate, kariyerinde ilk kez üç maçlık seri yakalamak için sahaya çıkıyor.

Joel Pohjanpalo bu sezon Süper Lig maçlarının sadece yarısında forma giymesine rağmen Çaykur Rizespor'un en fazla şut çeken, bu şutlarda en fazla isabet bulan ve en yüksek gol beklentisi yakalayan oyuncusu oldu. Süper Lig'de 14 maçtır 3 puana hasret olan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, son galibiyetini Ocak 2021'de lige o sezon yükselen Hatayspor'u yenerek aldı.

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GİRESUNSPOR ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çotanak Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.