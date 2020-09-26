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Futbol
Haber Giriş: 26.09.2020 - 21:13 | Son Güncelleme:

Giresunspor, Bursaspor'u deplasmanda devirdi

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Giresunspor, Bursaspor'u deplasmanda devirdi
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TFF 1. Lig 3. hafta maçında Giresunspor, deplasmanda Bursaspor'u 2-1 yendi.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Muhammet Yumak, Ferdi Karadoruk
Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz (Dk. 72 İsmail Can Çavuşluk), Aykut Akgün, Onur Atasayar (Dk. 46 Vefa Temel), Burak Altıparmak, Recep Aydın (Dk. 72 Ramazan Keskin), Burak Kapacak (Dk. 84 Çağatay Yılmaz), Emirhan Aydoğan, Özer Hurmacı (Dk. 65 Batuhan Kör), Ali Akman
Giresunspor: Tolgahan Acar, Hayrullah Bilazer, Diarra, Sadi Karaduman, Hüsamettin Tut, Eren Tozlu (Dk. 78 Tavares), Nalepa, Mehmet Taş, Caner Hüseyin Bağ, Traore (Dk. 63 Serginho), Balde (Dk. 90 Yasin Özan)
Goller: Dk. 16 Burak Kapacak (Bursaspor), Dk. 43 Sadi Karaduman, Dk. 57 Eren Tozlu (Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Sadi Karaduman, Dk. 90 Mehmet Taş (Giresunspor), Dk. 46 Özer Hurmacı, Dk. 56 Burak Kapacak, Dk. 68 Burak Altıparmak (Bursaspor)

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