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Spor Arena
Haber Giriş: 03.10.2020 - 12:41 | Son Güncelleme:

Giresunspor Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?

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Giresunspor Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?
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Giresunspor Boluspor maçı ile iki takm TFF 1. Lig'de karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde spor severler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyorlardı. Peki Giresunspor Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı olarak yayınlanacak?

Lige Keçiörengücü mağlubiyeti ile başlayan Beypiliç Boluspor, henüz 3 puan ile tanışamadı. Geçen hafta Altınordu'ya evinde 2-1 mağlup olan Boluspor, Giresun'da 3 puan için sahaya çıkacak. Kırımızı beyazlı ekip, en son Başakşehir'den orta saha oyuncusu Alican Özfesli'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Karadeniz temsilcisi Giresunspor ise geçen hafta deplasmanda Bursaspor'u yenerek 3 puanın sahibi oldu. Evinde Boluspor'u yenerek haftayı kayıpsız kapatmayı hedefleyen yeşil beyazlılar, ligde 4 puana sahip.

Giresunspor Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?

Giresun Atatürk Stadı'ndaki Giresunspor Boluspor maçı bugün saat 16:30'da başlayacak. Hakan Ceylan'ın yöneteceği karşılaşma, TRT SPOR'dan canlı olarak yayınlanacak.

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