Giresunspor-Beşiktaş maçı sonrası sinirlendi! Düdüğün ardından hakeme tepki: 'Uçakları temizlemek 3 dakika'

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Giresunspor ile Beşiktaş'ın 0-0 berabere kaldığı Süper Lig'in 33. hafta maçının ardından siyah-beyazlı oyuncular, hakem Arda Kardeşler'e isyan etti.

Hakem Arda Kardeşler, karşılaşmanın normal süresine en az 3 dakika ilave etti.

Son düdüğün çalmasının ardından Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Miralem Pjanic ve Necip Uysal, hakemin yanına giderek serzenişte bulundular.

Vida'nun hakem Arda Kardeşler ile yaptığı konuşmada sinirli olduğu göze çarparken kaptan Necip Uysal, takım arkadaşını sakinleştirdi.

'3 DAKİKA NEDİR YA?'

Siyah-beyazlıların başarılı file bekçisi Ersin Destanoğlu ise saha kenarına gelirken '3 dakika nedir ya?' sözleri ekranlara yansıdı.

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RIDVAN YILMAZ: 'UÇAKLARI TEMİZLEMEK 3 DAKİKA'

Maç sonu konuyla ilgili açıklama yapan Rıdvan Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

Hakem, sahanın içindeki uçakları çıkarırken 3 dakika gitti zaten. Top ne kadar engelleyebilir kağıdı? Diğer maçlarda 7-10 dakika uzatma veriliyor. Bize 3 dakika. Uçakları temizlemek zaten 3 dakika. Bilmiyorum, hakemin daha dikkatli olması daha iyi olacak.

İNŞALLAH ÖYLE OLACAK

İstediklerimiz pek fazla yapamadık. Biraz yavaş oynadık oyunu. Galip gelmek isterdik, daha iyi olacağımıza inanıyorum. İnşallah öyle de olacak

BERABERLİĞE ABONE OLDU

Bu sezon 12 Süper Lig maçından eşitlikle ayrılan Beşiktaş, ligde üç puanlı sisteme geçilen 1987/88'den bu yana daha fazla beraberlik aldığı bir sezon yaşamadı.

GİRESUNSPOR'A ŞANSI TUTMUYOR

Siyah-beyazlıların, en az beş Süper Lig maçında konuk olduğu takımlar arasında en düşük galibiyet yüzdesine sahip olduğu iki rakibinden biri Giresunspor oldu. 5 karşılaşma berabere sonuçlanırken taraflar sahadan birer galibiyetle ayrıldı.